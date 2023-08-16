وأضاف المصدر نفسه، أن "المسروقات شملت 2000 يورو نقدا وساعات فاخرة ومتعلقات أخرى بقيمة إجمالية تصل 37 ألف يورو (40400 دولار).

إعتقلت السلطات الإسبانية مواطنا جزائريا يشتبه تورطه في عملية سرقة أسرة ألمانية بعد حلولها في مطار جزيرة بالما دي مايوركا، لقضاء عطلتها السنوية، ، مشيرة إلى أنه "يحمل 21 هوية مختلفة يستغلها في ارتكاب جرائمه والتهرب من السلطات".

وبحسب موقع "دياريو دي مايوركا"، فإن "المشتبه به البالغ من من العمر 56 عاما، استغل انشغال الأسرة باستئجار سيارة في المطار لسرقة بعض أمتعتهم الخاصة، التي تقدر قيمتها بأكثر من 40 ألف يورو أي ما يعادل 43700 دولار".

وأضاف المصدر نفسه، أن "المسروقات شملت 2000 يورو نقدا وساعات فاخرة ومتعلقات أخرى بقيمة إجمالية تصل 37 ألف يورو (40400 دولار).

وأكد المصدر ذاته أن "الشرطة المحلية تمكنت من إلقاء القبض "اللص المخضرم" بعد ساعات قليلة من الحادثة واستعادة ممتلكات الأسرة"، وقُبض عليه أكثر من 100 مرة في السابق.

وتابع المصدر، أن المدن الساحلية والسياحية، كانت أماكن عمله المعتادة حيث يقدم نفسه بشكل متكرر كمرافق بالمطار.

وكان المشتبه به قد منع من الدخول إلى منطقة شنغن بناء على أمر من السلطات القضائية الفرنسية، مفترضا أن "لديه سجلا إجراميا واسعا هناك أيضا".