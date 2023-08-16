سوريا: سويسرا تصدر مذكرة توقيف دولية بحق رفعت الأسد

ذكرت وكالة أنباء كيستون- ATS أن مكتب المدعي العام السويسري طلب إبقاء الحكم سرا خوفا من أن يتخذ رفعت الأسد إجراءات لتفادي الاعتقال

صدرت مذكرة توقيف دولية بحق رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد بادعاء ارتكابه جرائم حرب في الثمانينيات، وفقًا لحكم محكمة سويسرية صدر قبل عام ولم يُنشر إلا اليوم الأربعاء.

وذكرت وكالة أنباء كيستون- ATS أن مكتب المدعي العام السويسري طلب إبقاء الحكم سرا خوفا من أن يتخذ رفعت الأسد إجراءات لتفادي الاعتقال.

أمرت المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية وزارة العدل والشرطة الفيدرالية بإصدار مذكرة توقيف، بعد طلب عام 2021 من مكتب المدعي العام للقبض على الرجل البالغ من العمر 85 عامًا. وكانت وزارة العدل السويسرية قد رفضت في البداية، قائلة إن البلاد ليس لديها السلطة القضائية.

أشارت الوزارة في البداية إلى أنه ليس مواطنًا سويسريًا ولا مقيمًا، وأنه لم يكن هناك مواطنون سويسريون ضحايا لاتهامات جرائم الحرب الناجمة عن مذبحة عام 1982 في سوريا. ومع ذلك، لم تذعن المحكمة لهذا التفسير، مشيرة إلى أن المشتبه به البارز كان يقيم في أحد فنادق جنيف عندما بدأ التحقيق في عام 2013.

(AP Photo) العقيد معمر القذافي (إلى اليسار) والرئيس المصري أنور السادات (وسط) والرئيس السوري حافظ الأسد (إلى اليمين) في مطار القاهرة ، مصر.

تم تقديم الشكوى لأول مرة من قبل TRIAL International، وهي مجموعة حقوقية تدفع سويسرا إلى مقاضاة المجرمين الدوليين المدعى عليهم، مع أدلة على دور الأسد في قمع تمرد حماة عام 1982، حيث قُتل آلاف الأشخاص.

كان الشقيق الأصغر للرئيس السوري السابق حافظ الأسد يتولى قيادة قوات الدفاع السورية في ذلك الوقت. على هذا النحو، اتهمته TRIAL بارتكاب "عمليات إعدام واختفاء قسري واغتصاب وتعذيب على نطاق لا يمكن تصوره"، مستشهدة بتقديرات بمقتل ما يصل إلى 40 ألف شخص في غضون ثلاثة أسابيع.

في النهاية، كان وجوده في البلاد كافياً لملاحقته على جرائم حرب مزعومة. ومع ذلك، عاد الأسد منذ ذلك الحين إلى سوريا، بعد 37 عامًا في المنفى محاولاً الإطاحة بنظام أخيه.