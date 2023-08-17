أكبر صفقة دفاعية بتاريخ إسرائيل: واشنطن توافق على بيع نظام الدفاع "سهم 3" إلى ألمانيا

وافقت حكومة الولايات المتحدة على اتفاقية دفاعية تاريخية بقيمة 3.5 مليار دولار، مما يمثل أكبر صفقة دفاعية لإسرائيل على الإطلاق.

وافقت حكومة الولايات المتحدة الخميس، على صفقة تاريخية لبيع نظام الدفاع الصاروخي Arrow 3 إلى ألمانيا.

ومن المقرر أن يوقع وزير الأمن يوآف غالانت، ووزارة الدفاع الفيدرالية الألمانية، وصناعات الطيران الإسرائيلية، على اتفاقية دفاعية تاريخية بقيمة 3.5 مليار دولار، مما يمثل أكبر صفقة دفاعية لإسرائيل على الإطلاق.

"إن موافقة حكومة الولايات المتحدة على تسليم نظام الدفاع الصاروخي" Arrow 3 "[إلى ألمانيا] هي تعبير عن الثقة في القدرات الممتازة للصناعات الدفاعية الإسرائيلية. وهذا قرار مهم، سيساهم في تعزيز القوة الإسرائيلية والاقتصاد قال غالانت، مضيفًا أنه "من المهم بشكل خاص لكل يهودي أن تمتلك ألمانيا قدرات دفاعية إسرائيلية".

صُمم نظام الدفاع الصاروخي Arrow 3 لاعتراض الصواريخ الباليستية الموجودة في الغلاف الجوي الخارجي. بفضل قدراتها الاستثنائية على الاعتراض بعيد المدى، والتي تعمل على ارتفاعات عالية فوق الغلاف الجوي، فإنها تقف كأفضل معترض من نوعه.

بعد الحصول على موافقة من الحكومة الأمريكية، سيشارك كبار المسؤولين من وزارتي الدفاع الإسرائيلية والألمانية في احتفال لتوقيع خطاب التزام (LOC) ، والذي يمثل بداية الاتفاقية. وحددت الوزارة أن الالتزام المخصص البالغ 600 مليون دولار سيسهل البدء الفوري للعمل في المشروع.

تم تصميم نظام الدفاع الصاروخي Arrow 3 لاعتراض الصواريخ الباليستية الموجودة في الغلاف الجوي الخارجي. وتتمتع بقدرات استثنائية لاعتراض المدى البعيد تسمح لها بالعمل على ارتفاعات عالية فوق الغلاف الجوي. تم تطوير النظام الذي يعتبر بمثابة أكبر اعتراض من نوعه بشكل مشترك من قبل منظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية (IMDO) ووكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية (MDA).

"هذه الصفقة التاريخية، وهي أكبر اتفاقية تصدير دفاعية في تاريخ بلادنا، ستدفع الصادرات الدفاعية الإسرائيلية إلى مستوى قياسي جديد، بعد الإنجاز الملحوظ العام الماضي البالغ 12.5 مليار دولار. وتعزز اتفاقية Arrow 3 تحالفنا الثابت مع الولايات المتحدة، بما في ذلك "الدفاع السياسي والتعاون الصناعي الاستراتيجي"، حسبما قال المدير العام لوزارة الأمن اللواء احتياط إيال زمير.