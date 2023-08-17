تقرير: "إسرائيل قصفت مصنعا للطائرات بدون طيار في إيران في حين تواجد الروس في فنادقهم خوفا من هجوم"

وثائق تصف جهود روسيا لبدء الإنتاج الضخم للطائرات بدون طيار - والتي تستند إلى الطائرات "الانتحارية" التي تلقتها من إيران

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" اليوم الخميس وثائق تصف جهود روسيا لبدء الإنتاج الضخم للطائرات بدون طيار - والتي تستند إلى الطائرات "الانتحارية" التي تلقتها من إيران، وبحسب الوثائق المسربة للصحيفة، فقد تم إنشاء مصنع في مقاطعة تتارستان حيث ستفتح روسيا "نسختها الخاصة" من الطائرة بدون طيار شهد -136. تم تسريب الوثائق للصحيفة من قبل شخص يشارك في المشروع ويعارض الغزو الروسي لأوكرانيا.

تهدف روسيا إلى إنتاج 6000 مركبة جوية بدون طيار في تتارستان، على بعد 800 كيلومتر شرق موسكو، بحلول صيف عام 2025. ويحاول المهندسون هناك إنتاج نموذج مُحسَّن للطائرات الإيرانية بدون طيار والتي ستكون ذات جودة أفضل بحيث يمكنها أن تقطع مسافة أكبر.

ويهدف الروس إلى أن تقطع الطائرات بدون طيار مسافة تزيد عن 1500 كيلومتر، وستكون قادرة على المشاركة في هجوم مشترك على المدن في جميع أنحاء أوكرانيا.

الوثائق المسربة، من شتاء 2022 إلى ربيع 2023، تتضمن مخططات المصنع. وأشار الباحثون الذين فحصوا الوثائق إلى أن المصنع حاليا متأخر شهر واحد عن الجدول المقرر، وتخضع روسيا لعقوبات دولية بسبب غزو أوكرانيا، مما يعيق استيراد المكونات الأساسية لإنتاج الطائرات بدون طيار.

اعترفت إيران بالفعل بأنها تزود روسيا بطائرات بدون طيار في الحرب في أوكرانيا، لكنها زعمت في الماضي أنها أرسلتها إلى حليفتها قبل الغزو في فبراير 2022. ونفت روسيا أن قواتها تستخدم طائرات إيرانية بدون طيار.

ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بلاده إلى زيادة إنتاج الطائرات بدون طيار، وفي أبريل صرّح أن صناعة الطائرات بدون طيار الروسية ستبلغ قيمتها أكثر من 20 مليار دولار في المستقبل القريب.

قال البيت الأبيض هذا الصيف إن روسيا تعمق تعاونها مع إيران، وقد تلقت بالفعل مئات الطائرات بدون طيار منها - خلافًا لبنود الاتفاقية النووية بين طهران والقوى. وفي يونيو\حزيران، أعلن البيت الأبيض أن إيران تنتج الطائرات بدون طيار ثم تنقلها إلى روسيا عبر بحر قزوين.

وبحسب الأمريكيين، فقد تسلم الروس منذ آب / أغسطس 2022 مئات من الطائرات بدون طيار من طهران، وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" هذا الأسبوع أن واشنطن مارست ضغوطا على طهران لوقف بيع الطائرات بدون طيار لموسكو.

وبحسب "واشنطن بوست"، توجه بعض عمال المصانع في تتارستان إلى مصانع تصنيع الطائرات بدون طيار في إيران للتخصص في هذا الموضوع، وكان من بين الممثلين الروس مهندسون ومديرو مشاريع.

وفي 29 كانون الثاني (يناير)، بينما كانت إحدى المجموعات تزور طهران، هوجمت منشأة عسكرية في أصفهان - حيث أنتج الإيرانيون طائرات بدون طيار وصواريخ. ونُسب الهجوم نفسه إلى الموساد. كما زعم مسؤولو المخابرات الأمريكية أن إسرائيل هي المسؤولة.

كتبت صحيفة "واشنطن بوست" أنه بعد الهجوم على مصنع أصفهان، طُلب من المديرين والمهندسين الروس الذين زاروا طهران البقاء في الفندق الذي كانوا يقيمون فيه وعدم مغادرته - لأن المسؤولين الإيرانيين كانوا يخشون من قيام إسرائيل أيضًا مهاجمة أحد المصانع التي كان من المفترض أن تقوم المجموعة بجولة فيها.