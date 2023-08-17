شدد مجلس الأمن القومي على أن مستوى التحذير من السفر إلى السويد لم يرتفع، بل هو "زيادة الانتباه فيما يتعلق بخطر الإرهاب"

أعلن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس ، أنه عقب أحداث حرق المصاحف في السويد، حدثت "زيادة في احتمالات التهديد الإرهابي" في البلاد.

ومع ذلك، شدد مجلس الأمن القومي على أن مستوى التحذير من السفر إلى السويد لم يرتفع، بل هو "زيادة الانتباه فيما يتعلق بخطر الإرهاب" ، وأضافت أن "الأحداث المماثلة التي وقعت في الدنمارك قد تؤثر على إمكانات تهديد الإرهاب في هذا البلد أيضًا".

"في الأيام الأخيرة، كانت هناك زيادة في احتمال تهديد الإرهاب في السويد بعد حوادث حرق نسخ من القرآن في البلاد. وفي هذا السياق، رفعت السويد مستوى الخطر في البلاد إلى مستوى 4 من 5 واضافت ان "هذه التهديدات انعكست ايضا في التحذيرات التي اصدرتها بريطانيا في الايام الاخيرة والولايات المتحدة ودول اخرى".

كما ورد أنه "بناءً على ذلك ، يدعو مجلس الأمن القومي مواطني إسرائيل إلى اتخاذ مزيد من الاحتياطات أثناء إقامتهم في السويد وأن يحاولوا قدر الإمكان تجنب الذهاب إلى الأماكن المزدحمة (مراكز التسوق والأسواق) والمؤسسات العامة في هذه الأيام. ويوصى ان يكونوا في يقظة متزايدة في الأماكن العامة (بما في ذلك المطاعم والفنادق والحانات وما إلى ذلك) ".

في الدول الغربية، يتزايد بالفعل الخوف من وقوع هجمات إرهابية ضد المواطنين في السويد في الخارج، في أعقاب الغضب السائد في العالم الإسلامي بسبب حرق وتدنيس نسخة من القرآن في ستوكهولم.

وأصدرت بريطانيا، كما ورد، تحذيرًا من السفر هذا الأسبوع ودعت فيه مواطنيها الذين يزورون السويد إلى توخي اليقظة خوفًا من وقوع هجمات إرهابية، وحثت وزارة الخارجية السويدية يوم الاثنين مواطنيها على توخي مزيد من الحذر عند السفر إلى الخارج.