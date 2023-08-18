بوتين ورئيسي يتحدثان هاتفيا ويبحثان التعاون المشترك بين البلدين

بوتين يبحث هاتفيا مع رئيسي إمكانية انضمام إيران لعضوية بريكس

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى اليوم اتصالا هاتفيا مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، تناولا خلاله عددا من القضايا التي تهم البلدين. بحسب ما أفادت وكالة تاس الروسية الرسمية.كما وبحث الطرفان إمكانية انضمام إيران لعضوية مجموعة بريكس.

MUSTAFA KAMACI / ANADOLU AGENCY / ANADOLU AGENCY VIA AFP (من اليسار إلى اليمين) الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في صورة قبل اجتماع ثلاثي بشأن سوريا في طهران في 19 يوليو / تموز 2022.

ومن المقرر أن تبحث مجموعة بريكس للاقتصادات الناشئة، والتي تضم في عضويتها البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، خلال قمة تستضيفها جنوب أفريقيا الشهر المقبل إمكانية التوسع.

وأضافت تاس أن بوتين ورئيسي أكدا مجددا دعمهما لمواصلة تطوير العلاقات الثنائية في مجالات التجارة والنقل والخدمات اللوجستية.

هذا وأعلنت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، عن استمرار العمل على صياغة اتفاق جديد للتعاون بين موسكو وطهران.

كما أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بأن موسكو وطهران، تعتزمان توقيع اتفاقية مشتركة للتعاون في مجال إصلاح وإنتاج الطائرات والمروحيات.