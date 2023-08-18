تقرير: البيت الأبيض أطلع أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين على المفاوضات مع إسرائيل والسعودية

وزير الخارجية الإيراني في السعودية: "إسرائيل تحاول تقسيمنا وسندعم فلسطين"

عقد كبار المسؤولين في البيت الأبيض اجتماعات في الكابيتول هيل مع أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين المؤثرين في الأسابيع الأخيرة، لإطلاعهم على تفاصيل المفاوضات الجارية مع القادة الإسرائيليين والسعوديين. جاء ذلك في صحيفة "نيويورك تايمز".

وبحسب ما ورد ، فإن الاجتماعات جزء من جهد مستمر لحشد الدعم بين الديمقراطيين لتصويت مجلس الشيوخ للموافقة على صفقة محتملة.

ووصل وزير الخارجية الإيراني، أمس الخميس، في زيارة للسعودية، بعد نحو ستة أشهر من إعلان البلدين بشكل غير متوقع تجديد العلاقات. واستغل حسين أمير عبد اللهيان زيارته للتعبير عن الدعم الإيراني لفلسطين - في الأيام التي تجري فيها السعودية محادثات مع الولايات المتحدة حول التطبيع المحتمل مع إسرائيل. ووفقًا للتقارير، فإن اتفاق التطبيع سيتطلب من إسرائيل "تسوية" بشأن القضية الفلسطينية.

وقال أمير عبد اللهيان إن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو "أهم قضية بانسبة للعالم الإسلامي". وصرح وزير الخارجية الإيراني أن بلاده "ستواصل دعم فلسطين"، وهاجم إسرائيل وقال "لا شك في أن الكيان الصهيوني يحاول تقسيم العالم الإسلامي، واحتلال منطقتنا".