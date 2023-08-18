استمرار الاتصالات: بلينكين يلتقي بديرمر ويتحدث مع وزير الخارجية السعودي

ناقش الطرفان "الجهود الجارية لدمج إسرائيل في الشرق الأوسط" ، مما قد يلمح إلى محادثات اتفاق سلام مع السعودية

التقى وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر الجمعة، بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في واشنطن بالولايات المتحدة. وبحسب إعلان وزارة الخارجية، ناقش الطرفان "الجهود الجارية لدمج إسرائيل في الشرق الأوسط" ، مما قد يلمح إلى محادثات اتفاق سلام مع السعودية.

بعد وقت قصير من الاجتماع، تحدث بلينكن مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود. في الوقت نفسه بدأت الجهود للحصول على الأغلبية المطلوبة لمثل هذا الاتفاق، إذا كان سيصل إلى تصويت في مجلس الشيوخ.

أصدر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر بيانًا بعد اجتماع ديرمر وبلينكين كتب فيه أن بلينكن أشار إلى تحالف الصداقة بين الدول والالتزام الأمريكي بأمن إسرائيل. وجاء في الإعلان أن "وزير الخارجية أكد أهمية اتخاذ إسرائيل والسلطة الفلسطينية خطوات لتخفيف التوتر وتعزيز الاستقرار في الضفة الغربية". وكتب أيضا أن الاثنين تحدثا عن "التحديات الإقليمية، بما في ذلك التهديدات من إيران وداعميها في لبنان وأماكن أخرى".

بعد وقت قصير فقط من لقاء الاثنين، نشر بلينكن إعلانًا آخر قال فيه إنه تحدث مع وزير الخارجية السعودي بن فرحان لكنه لم يشر إلى إسرائيل: "لقد شكرت المملكة العربية السعودية على جمع أكثر من 40 دولة الشهر الماضي لمناقشة السلام في أوكرانيا. كما تحدثنا عن ضرورة إنهاء الصراع والرعب في السودان والخطوات التالية لدعم السلام الجاري في اليمن.

في الأسابيع الأخيرة، عقد مسؤولون في البيت الأبيض اجتماعات في الكابيتول هيل مع مجموعة صغيرة ولكن مؤثرة من أعضاء مجلس الشيوخ وإطلاعهم على تفاصيل المفاوضات الدبلوماسية مع إسرائيل والمملكة العربية السعودية. وتعقد الاجتماعات كجزء من الجهود المبذولة لكسب التأييد للاتفاق الذي يتشكل قبل التصويت في مجلس الشيوخ. جاء ذلك بحسب ما نشرت صحيفة "نيويورك تايمز". اذ يجب أن تحصل الإدارة الأمريكية على دعم 67 من أعضاء مجلس الشيوخ، ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، للموافقة على الاتفاقية. ويقود هذه الخطوة مستشار الأمن القومي جيك سوليفان ومسؤولون كبار آخرون في البيت الأبيض.