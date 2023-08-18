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الرئيس الإماراتي يتلقى رسالة من نظيره الجزائري تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين

i24NEWS

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الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال مؤتمر صحفي في نصب الشهيد في الجزائر العاصمة ، في 17 نوفمبر 2022.
Alejandro AZCUY / Cuban Presidency / AFPالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال مؤتمر صحفي في نصب الشهيد في الجزائر العاصمة ، في 17 نوفمبر 2022.

وبحث الشيخ منصور بن زايد والسفير الجزائري علاقات التعاون المشترك القائمة بين الإمارات والجزائر وسبل تعزيزها وتطويرها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين

تلقى رئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الخميس، رسالة خطية من نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها.

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وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، في بيان، أن الرسالة تسلمها الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب الرئيس الإماراتي لدى استقباله في قصر الوطن، عمر فريتح سفير الجزائر لدى الإمارات.

وبحث الشيخ منصور بن زايد والسفير الجزائري علاقات التعاون المشترك القائمة بين الإمارات والجزائر وسبل تعزيزها وتطويرها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين، كما تم استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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