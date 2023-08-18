البيت الأبيض: تعتزم الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية إجراء تدريبات عسكرية لأعوام عدة

تجري سفن حربية روسية وصينية مناورات بحرية مشتركة في المحيط الهادئ تشمل تدريبات على عمليات الإنقاذ والتصدي لضربات جوية،

أفاد البيت الأبيض في بيان، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية يعتزمون إجراء تدريبات عسكرية مشتركة سنوية وتتعهد التشاور في ما بينها في حال نشوب أزمات، وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك ساليفان للصحافيين في كامب ديفيد إن "ما سيلتزم به القادة اليوم هو عملية تخطيط لسنوات عدة، من اجل تدريبات عسكرية في كافة المجالات".

وفي السياق تعتزم أستراليا والولايات المتحدة واليابان القيام بمناورات بحرية مشتركة في بحر الصين الجنوبي يوم 21 أغسطس/آب الجاري، حسبما أفادت وكالة كيودو، ووفقاً للوكالة فإن الدول الثلاث سترسل سفناً حربية كبيرة إلى الفلبين، وأن الغرض من التدريبات هو مراقبة السفن الصينية.

في المقابل، تجري سفن حربية روسية وصينية مناورات بحرية مشتركة في المحيط الهادئ تشمل تدريبات على عمليات الإنقاذ والتصدي لضربات جوية، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع في موسكو، اليوم الجمعة.

يأتي ذلك تزامنا مع ما أوردته وسائل إعلام في سول، أمس الخميس، نقلا عن تقديرات للاستخبارات الكورية الجنوبية بأن "كوريا الشمالية تستعد لإطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات تزامنا مع انعقاد قمة ثلاثية تجمع رئيسي الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ورئيس وزراء اليابان"

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن هذه التجربة الصاروخية يمكن أن تكون جزءا من سلسلة استفزازات عسكرية قد تقدم عليها الدولة المعزولة لإظهار التحدي بوجه قادة الدول الثلاث التي تضغط على بيونغ يانغ خلال لقائهم الجمعة خارج واشنطن.

وأضافت الوكالة أن عرض القوة يمكن أن يأتي أيضا احتجاجا على المناورات العسكرية الأمريكية الكورية الجنوبية التي تبدأ الاثنين، ومن المقرر أن تستمر حتى نهاية الشهر.