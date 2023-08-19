بعد رصدها في إسرائيل.. منظمة الصحة العالمية والولايات المتحدة تراقبان متحوّرة جديدة من كورونا

وحتى الآن، رصدت هذه المتحوّرة الجديدة في إسرائيل والدنمارك والولايات المتحدة.

بعد أن رصدت في إسرائيل متحوّرة جديدة من كوفيد-19، أعلنت منظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية الأميركية، أمس الجمعة أنهما تراقبان من كثب هذه المتحوّرة رغم أن "التأثير المحتمل لطفراتها المتعددة غير معروف بعد".

وقرّرت منظمة الصحة العالمية تصنيف متحوّرة جديدة "ضمن فئة المتحوّرات قيد المراقبة بسبب العدد الكبير (أكثر من 30) من البروتين الشوكي (سبايك)" الموجود على سطحها والذي يؤدي دورا أساسيا في دخول الفيروس خلايا الإنسان، وفق ما كتبت المنظمة في نشرتها الوبائية المخصصة لجائحة كوفيد-19 والتي نشرت ليل الخميس الجمعة.

وحتى الآن، رصدت هذه المتحوّرة الجديدة في إسرائيل والدنمارك والولايات المتحدة.

من جهتها، أشارت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) على منصة "إكس" إلى أنها تراقب المتحوّرة من كثب.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن "التأثير المحتمل لطفرات المتحوّرة الجديدة ما زال غير معروف ويتم تقييمه بدقة"، فيما قال أستاذ البيولوجيا في جامعة لندن فرانسوا بالو، إن الاهتمام الذي تثيره المتحورة الجديدة له مبررات.

وأضاف في تعليق نُشر الجمعة أن "سلالة بي أيه.86.2 هي أبرز سلالات سارس-كوف-2 في العالم منذ ظهور أوميكرون"، في إشارة إلى المتحورة التي أدت إلى ازدياد الإصابات عالمياً بشكل كبير في شتاء العام 2022.

وقال "خلال الأسابيع المقبلة، سنرى مدى تأثير بي أيه.86.2 مقارنة بطفرات أوميكرون الأخرى".