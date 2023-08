بالأسماء.. الكشف عن هوية المصريين المتهمين في "طائرة الكنز" في زامبيا

أكدت منصة "متصدقش" الإلكترونية، عبر صفحتها في "فيسبوك"، الجمعة، أنها توصلت إلى أسماء 5 من المصريين الستة الذين احتجزتهم السلطات الزامبية على ذمة قضية الطائرة القادمة من القاهرة، والتي كانت تحمل على متنها نحو 5.7 ملايين دولار.

وشملت القائمة كل من: مايكل عادل ميشيل بطرس، ووليد رفعت فهمي بطرس، وياسر مختار عبد الغفور الششتاوي، ومنير شاكر جرجس عوض، ومحمد عبد الحق محمد جودة.

وتداول ناشطون في منصات التواصل الاجتماعي هوية ووظائف بعض المتهمين في قضية الطائرة المحملة بملايين الدولارات والذهب، التي تم ضبطها أخيراً في مطار لوساكا عاصمة زامبيا قادمة من مصر.

وكانت الطائرة قد سافرت عشرات المرات بين مطارات القاهرة ودبي وطرابلس في ليبيا، والتي لم يتضح بعد المكان الذي حملت منه الأموال أو الذهب أو السلاح، التي رصدتها سلطات زامبيا في داخلها.

وفي هذا السياق، أكد مكتب المحاماة المكلف بالدفاع عنهم إلى لجنة مكافحة المخدرات، في مذكرته المرسلة إلى لجنة مكافحة المخدرات الزامبية، عدم قانونية بعض الإجراءات التي اتخذتها السلطات بخصوص ضبط وتفتيش الطائرة، واحتجاز الموجودين عليها.

وأشار مكتب المحاماة أن من بينها: "احتجازهم من دون اتهامهم بأي جريمة مخالفة للقانون، وحرمانهم من الوصول إلى ممثل قانوني عقب القبض عليهم، ومخالفة الإجراءات الواجب اتباعها في تفتيش الطائرة".