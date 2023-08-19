بوركينا فاسو: "لا يوجد حديث عن إنشاء قاعدة عسكرية روسية في البلاد"

وأضاف كوليبالي أن "بلاده يجب أن تحصل على الموارد اللازمة لإجراء العمليات العسكرية بشكل مستقر، لأنه من الصعب أن نسمح لجنود من دول أخرى أن يموتوا من أجلنا".

أكد وزير دفاع بوركينا فاسو، قاسوم كوليبالي، اليوم السبت، أنه لا يوجد حديث عن إنشاء قاعدة عسكرية روسية في بلاده، وقال في تصريح لوكالة سبوتنيك الروسية للأنباء، "الأمر لا يتعلق بدعوة قوات أجنبية أو إنشاء قاعدة عسكرية، ولا أعتقد أن هذا يمكن أن يحل مشكلة (الإرهاب)، نحن نعرف حقيقة ما يحدث على أرضنا".

وأضاف كوليبالي ردا على سؤال بشأن إمكان إنشاء قاعدة عسكرية روسية في بوركينا فاسو، أن "بلاده يجب أن تحصل على الموارد اللازمة لإجراء العمليات العسكرية بشكل مستقر، لأنه من الصعب أن نسمح لجنود من دول أخرى أن يموتوا من أجلنا".

وتابع وزير دفاع بوركينا فاسو: "نحن بحاجة فقط إلى الحصول على الموارد اللازمة حتى نتمكن بأنفسنا من خوض القتال"، وأشار إلى أن "بلاده تشتري الأسلحة من روسيا وبـ”أسعار جيدة” وهي مهتمة بمواصلة هذا التعاون".

وقال كوليبالي “لن أطلعكم على نوعية المعدات (التي سيتم الحصول عليها)، لكن هناك طلبات بالفعل، وهذا أمر مؤكد”، وأضاف: “سنحاول المضي قدمًا في هذا الاتجاه. لدينا معدات تم شراؤها بسعر جيد وبضمان خدمة ما بعد البيع، حتى نتمكن من استخدامها لأطول فترة ممكنة”.

وأردف وزير الدفاع قائلا إن “بوركينا فاسو استخدمت وبشكل دائم الأسلحة الروسية، وهذا أمر معروف للجميع، لكن الآن رأينا أن بعض الأسلحة قد تطورت، وأجرينا الاتصالات، لكن لا أستطيع أن أخبركم بالتفاصيل”.