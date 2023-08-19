السويد: اعتقال امرأة بعد تصديها لعملية حرق القرآن

وكشفت لقطات مصورة تداولتها وسائل إعلام سويدية المرأة، وهي تعترض عملية حرق لنسخة من القرآن نفذها مواطن عراقي عرف بإحراق الكتاب المقدس عدة مرات

قامت الشرطة السويدية، أمس الجمعة، بإعتقال امرأة بعد تصديها لعملية حرق القرآن وذلك إثر محاولتها إطفاء نسخة محترقة منه قرب السفارة الإيرانية في ستوكهولم، وأوضحت الشرطة أنه تم "اعتقال المرأة بتهمة الإخلال بالنظام العام".

وكشفت لقطات مصورة تداولتها وسائل إعلام سويدية المرأة، وهي تعترض عملية حرق لنسخة من القرآن نفذها مواطن عراقي عرف بإحراق الكتاب المقدس عدة مرات في غضون الأسابيع الماضية ثم قامت برشه بمسحوق أبيض من اسطوانة إطفاء حريق.

https://twitter.com/i/web/status/1692542330379681879 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وقام رجل يدعى سلوان موميكا (37 عاما)، مع متظاهر آخر بإشعال النار في القرآن أو دنسوه عدة مرات في ستوكهولم في الأسابيع الأخيرة، الأمر الذي أدى إلى إثارة احتجاجات غاضبة في الدول ذات الأغلبية المسلمة.

وفي هذه السياق، أدانت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، أمس الجمعة، في بيان نشر عبر حسابها على فيسبوك، عملية حرق أحد المتطرفين نسخة من المصحف الشريف أمام سفارتها لدى الدنمارك.

وقالت الوزارة إنها "تدين بأقصى العبارات وتعبر عن رفضها بشكل قاطع حرق أحد المتطرفين نسخة من القرآن الكريم أمام مقر سفارتها لدى المملكة الدنماركية"، وحملت الوزارة السلطات الدنماركية “المسؤولية السياسية لإضرارها بالعلاقات بين البلدين والسماح باستفزاز الشعب الليبي وكافة المسلمين حول العالم عبر استمرار تجاهلها لجرائم الكراهية والتحريض التي يقوم بها متطرفون بغرض الإساءة للدين الإسلامي والمسلمين".

وأكدت أن ليبيا “لا يمكن لها القبول بادعاءات أن هذا العمل الجبان يعد من ضمن أدوات التعبير عن الرأي"، وحذرت الوزارة من “مغبة السماح مرة أخرى بأنشطة معادية واستفزازية لمشاعر ومقدسات المسلمين حول العالم من أمام مقر سفارة دولة ليبيا بكوبنهاجن”.

وأشارت إلى أن "تكرار السماح بهذه الجريمة سيدفعنا لإعادة النظر في جدوى استمرار العلاقات الدبلوماسية والتعاون بين بلدينا".