السويد: اعتقال امرأة بعد تصديها لعملية حرق القرآن

قامت الشرطة السويدية، أمس الجمعة، بإعتقال امرأة بعد تصديها لعملية حرق القرآن وذلك إثر محاولتها إطفاء نسخة محترقة منه قرب السفارة الإيرانية في ستوكهولم، وأوضحت الشرطة أنه تم "اعتقال المرأة بتهمة الإخلال بالنظام العام".

وكشفت لقطات مصورة تداولتها وسائل إعلام سويدية المرأة، وهي تعترض عملية حرق لنسخة من القرآن نفذها مواطن عراقي عرف بإحراق الكتاب المقدس عدة مرات في غضون الأسابيع الماضية ثم قامت برشه بمسحوق أبيض من اسطوانة إطفاء حريق.