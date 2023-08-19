الحرس الثوري: أجبرنا حاملات الطائرات والمروحيات الأمريكية الالتزم بقوانيننا عند مرورها بمضيق هرمز

وقال قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني، علي رضا تنكسيري، إن "حاملات الطائرات والمروحيات الأمريكية باتت تلتزم بالقوانين الإيرانية عند مرورها من هرمز

أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، اليوم السبت، أن بحرية الحرس الثوري الإيراني، أكدت أنها تفرض سيطرتها على مياه الخليج.

وقال قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني، علي رضا تنكسيري، إن "حاملات الطائرات والمروحيات الأمريكية باتت تلتزم بالقوانين الإيرانية عند مرورها من مضيق هرمز"

وأشار علي رضا تنكسيري، إلى أنه "في إحدى العمليات السابقة توجّهت قطعنا البحرية نحو حاملة طائرات أمريكية في المياه الخليجية وأجبرتها على الانسحاب".

وتابع تنكسيري أن "دول "الناتو" أيضًا باتت تلتزم بقوانين إيران وتأخذ تحذيرات الحرس الثوري بالاعتبار"، حسب قوله، مردفا أن بحرية الحرس الثوري قامت اليوم بزيادة سرعة الزوارق السريعة من 90 إلى 110 عقدة.

وكان العميد أبوالفضل شكارجي، المساعد الثقافي لقيادة أركان الجيش الإيراني قد قال، أمس الجمعة، إن "قوة إيران الدفاعية لا تقتصر على ضمان الأمن في الخليج وبحر عمان"، مضيفا أنها تتجاوز ذلك وتشمل المستوى الدولي.

وفي سياق متصل، قال اللواء عبد الرحيم موسوي، القائد العام للجيش الإيراني، أول أمس الخميس، إن "أعداء طهران لم يعد لديهم خيارات أخرى سوى تغيير استراتيجيتهم ومخططاتهم المشؤومة ضد طهران".