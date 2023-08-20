الولايات المتحدة تدين عملية حوارة: "ندعو إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لوقف العنف"

الولايات المتحدة تعرب عن تعازيها لعائلات القتلى وتدعو الى اتخاذ خطوات فورية لوقف العنف والتحريض

نشرت الخارجية الأمريكية، صباح اليوم، بيانا ادانت فيه الهجوم الخطير في حوارة. واضافت "ندين بشكل قاطع الهجوم الارهابي في الضفة الغربية الذي قتل فيه اسرائيليان. الولايات المتحدة تعرب عن تعازيها لعائلات القتلى وتدعو الى اتخاذ خطوات فورية لوقف العنف والتحريض".

في غضون ذلك ، تتواصل مطاردة المنفذ الذي نفذ عملية إطلاق النار يوم أمس وقتل شي سيلاس نيجارغاراركار البالغ من العمر 60 عامًا ونجله أفيعاد نير من سكان أشدود. واصيب الرجلان باطلاق النار على مغسلة سيارات في بلدة فلسطينية جنوب نابلس. وعملت قوات الجيش الإسرائيلي خلال الليل في عدة قرى في الضفة الغربية، وبحسب تقارير فلسطينية، وصل جنود إلى قرية عكبرة وصادروا الكاميرات من المحلات.

وذكرت وكالة أنباء “وفا” الفلسطينية أن بلدة حوارة “تشهد انتشارا مكثفا لجيش الاحتلال” الذي “أجبر أصحاب المحلات التجارية على إغلاق أبوابها”.

وقُتل مدنيان إسرائيليان في هجوم مسلّح على مغسل سيارات قرب نابلس في الضفة الغربية السبت، بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي.

وقال الجيش في بيان إنّ “إطلاق نار مشبوها نُفّذ ضد عدد من المدنيّين الإسرائيليّين في منطقة بلدة حوارة” قرب نابلس، مشيرا إلى “مقتل مدنيَّين إسرائيليين اثنين”.