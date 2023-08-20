أوكرانيا تهدد: سنمنع الإسرائيليين من التوافد الى "أومان" هذا العام

زيلينسكي: إذا لم تتوقف اسرائيل عن ترحيل الأوكرانيين من أراضيها فسيتم منع الإسرائيليين من دخول أومان هذا العام

أرسلت أوكرانيا رسالة حادة إلى إسرائيل مفادها أنه إذا لم تتوقف عن ترحيل الأوكرانيين من أراضيها فسيتم منع الإسرائيليين من دخول "أومان" هذا العام وسيتم إنهاء اتفاقية إلغاء التأشيرة قبل أقل من شهر من رأس السنة العبرية. أوصل زيلينكسي هذه الرسالة أمس (السبت) في الإحاطة الأسبوعية للرئيس لمواطني أوكرانيا وبحسب السفير الأوكراني لدى إسرائيل.

وقال زيلينسكي في الإحاطة "لقد استمعت إلى تقرير حرس الحدود ووزارة الخارجية والاستخبارات بشأن معاملة مواطنينا، معاملة المهاجرين الموجودين في بلدان أخرى مختلفة، يجب ضمان حقوق المواطنين الأوكرانيين".

وأوضح سفير أوكرانيا في إسرائيل يفغين كورنيشوك أن كلمات زيلينسكي موجهة إلى إسرائيل. قال السفير "إن حكومة أوكرانيا لن تتسامح مع إذلال مواطنيها عند دخول إسرائيل. سنوقف اتفاقيات التنازل عن التأشيرة الثنائية على النحو المنصوص عليه في المادة 7 من الاتفاقية الحكومية الدولية. هذا الخيار مطروح على طاولة حكومتنا".

وأضاف كورنيتشوك أنه "من غير المعقول أن نضطر للخروج عن عاداتنا لاستضافة عشرات الآلاف من الإسرائيليين في أومان كل عام، مع وجود مخاطر أمنية عالية وبجهود لوجستية ضخمة، في حين أن الحكومة الإسرائيلية، من ناحية أخرى، تسيء معاملتنا".

إذا أرادت إسرائيل أن يتمكن مواطنوها من القدوم إلى أوكرانيا كسائحين، بمن فيهم الزائين في أومان، أعتقد أن رئيس الوزراء نتنياهو يجب أن يتدخل شخصيًا في إيجاد حل للوضع الحالي ".

وبحسب بيانات سفارة أوكرانيا، قامت إسرائيل في عام 2022 بترحيل 2705 مواطن أوكراني. في النصف الأول من عام 2023، وقامت إسرائيل بترحيل 2037 مواطنًا أوكرانيًا - تقريبًا كما هو الحال في عام 2022 بأكمله. ينام الأوكرانيون الذين يُمنع دخولهم على الأرض ليلاً في المطار ثم يعودون على متن طائرة.

قبل أسابيع قليلة، نُشرت أنباء في كييف مفادها أن أوكرانيا تدرس إلغاء الإعفاء من التأشيرة للمواطنين الإسرائيليين الذين يأتون إلى أراضيها إلى أومان في رأس السنة العبرية وأيضًا "كإجراء متبادل" مع موقف إسرائيل من السلطات الأوكرانية. ومع ذلك، في إسرائيل في ذلك الوقت قدّرت أن هذا كان تهديدًا عابرًا