تقرير: وفد أمني مصري يزور زامبيا للتفاوض بشأن "طائرة الكنز" والمعتقلين

فيما نفى مصدر مصري آخر "ما روجته بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن طبيعة المهمة التي كانت تقوم بها الطائرة، والأموال المضبوطة عليها".

قام وفد أمني مصري، بزيارة العاصمة الزامبية لوساكا منذ مساء الخميس الماضي، من أجل التفاوض بشأن إطلاق سراح المصريين المحتجزين في لوساكا، وكذا الإفراج عن الطائرة.

وأفاد موقع "العربي الجديد"، نقلا عن مصدر مصري، أن "الطائرة رقم T7-WSS المسجلة في سان مارينو، تعود ملكيتها لأحد رجال الأعمال المصريين البارزين الذي يتمتع بحصانة برلمانية، وتربطه بأجهزة الدولة علاقات عمل وطيدة".

فيما نفى مصدر مصري آخر "ما روجته بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن طبيعة المهمة التي كانت تقوم بها الطائرة، والأموال المضبوطة عليها".

وشدد المصدر نفسه، نافيا على أن "تكون الطائرة والأموال مخصصة لأية أهداف سياسية، ومتوجهة لإحدى دول حوض النيل، من أجل منعها من التوقيع على وثيقة إثيوبية مرتبطة بإعادة تقسيم مياه النيل".

وكانت السلطات المصرية قد أفرجت مساء أمس الأحد، عن الصحافي كريم أسعد بعد اعتقال استمر يومين، وذلك وفقا لما اعلنته منصة "متصدقش" الذي يعمل بها أسعد.

وفي الوقت الذي لا تزال مزيد من التفاصيل تتكشف بخصوص واقعة الطائرة التي تحمل على متنها ما يزيد عن خمسة ملايين دولار، ونحو 127 كيلوغراماً من المعادن يشتبه في أنها ذهب، كانت منصة "متصدقش" الإلكترونية، قد أكدت عبر صفحتها في "فيسبوك"، الجمعة، أنها توصلت إلى أسماء 5 من المصريين الستة الذين احتجزتهم السلطات الزامبية