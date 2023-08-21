المغرب سيحتضن قمة اقتصادية ثلاثية تجمع الولايات المتحدة واليابان وكوريا

وفي نفس السياق، أكد المصدر الحكومي نفسه أن “الأطراف لم تحدد بعد مكان وزمان الاجتماع الثلاثي المرتقب، الذي يعد لقاء مهما ومصيريا في سيرورة الاقتصاد العالمي”.

أفادت وسائل إعلام بكوريا الجنوبية، أن المغرب سيحتضن قمة اقتصادية ثلاثية تجمع أمريكا اليابان كوريا، بهدف "تعزيز التنسيق بين الدول الثلاث حول تحسين أمن سلسلة التوريد الصناعية، وكذا سيرورة الأسواق العالمية وأسعار الصرف".

وقالت صحف محلية، نقلا عن مصدر حكومي، إن "الإجتماع سيأتي على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي المرتقب انعقادها بمراكش في أكتوبر/ تشرين الأول القادم".

وتابع المصدر نفسه، أن "هذا اللقاء من شأنه أن يعود إيجابا على الاقتصادات العالمية”، مضيفا أنه “من المرجح أن تتفق الأطراف الثلاثة على اختيار المغرب، التي تحتضن الاجتماعات السنوية لمجموعة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مكانا للاجتماع”.

وفي نفس السياق، أكد المصدر الحكومي نفسه أن “الأطراف لم تحدد بعد مكان وزمان الاجتماع الثلاثي المرتقب، الذي يعد لقاء مهما ومصيريا في سيرورة الاقتصاد العالمي”.

وإعتبر المسؤول أن “هذا الاجتماع دليل على سعي الأطراف الثلاثة إلى تعميق التعاون والتنسيق في مستويات تتجاوز الهاجس الأمني والعسكري”.

وستعقد الاجتماعات السنوية لمجموعة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي هذا العام في مراكش في الفترة الممتدة من 9 إلى 15 أكتوبر/تشرين الأول القادم.