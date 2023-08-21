تقرير: اجتماع مرتقب يجمع بايدن وبن سلمان حول التطبيع بين إسرائيل والسعودية في مجموعة العشرين المقبلة

ويسعى البيت الأبيض إلى إبرام صفقة كبيرة مع السعودية قد تشمل ضمانات أمنية أمريكية للرياض واتفاق تطبيع مع إسرائيل.

يخطط الرئيس الأمريكي جو بايدن لعقد اجتماع مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على هامش قمة مجموعة العشرين الشهر المقبل في نيودلهي، وفقًا لمصادر نقلها موقع أكسيوس الإخباري .

ويسعى البيت الأبيض إلى إبرام صفقة كبيرة مع السعودية قد تشمل ضمانات أمنية أمريكية للرياض واتفاق تطبيع مع إسرائيل.

ومع ذلك، سيواجه بايدن معارضة من بعض الديمقراطيين في الكونغرس، بسبب مخاوف بشأن حقوق الإنسان في السعودية ومقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وتريد الإدارة الأمريكية إنهاء نهجها الدبلوماسي مع الرياض قبل أن تهيمن الحملة الرئاسية على أجندة جو بايدن. ولا تزال بعض القضايا، مثل معاهدة الدفاع ودعم برنامج نووي مدني يتضمن تخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية، قيد المناقشة.

وناقش المسؤولون الأمريكيون والسعوديون الاجتماع منذ أسابيع، لكن لم يتم الانتهاء من أي شيء حتى الآن. وقال مسؤول أمريكي إن "المحادثات بين الولايات المتحدة والسعودية تركز حاليا على القضايا الثنائية وليس التطبيع مع إسرائيل".

في غضون ذلك، التقى وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، بوزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكين، الأسبوع الماضي لمناقشة قضية التطبيع مع السعودية، بحسب مسؤول أمريكي.

وبعد ساعات، تحدث السيد بلينكين مع وزير الخارجية السعودي، لكن محضر وزارة الخارجية لم يذكر ما إذا كانت قضية التطبيع قد نوقشت.