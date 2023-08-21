المغرب : القوات المسلحة الملكية تقتني أقوى القذائف الأمريكية المضادة للدبابات

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية، أمس السبت، أن "المغرب يترقب الحصول على قذائف ‘تاو’ الدفاعية المتطورة

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية، أمس السبت، أن "المغرب يترقب الحصول على قذائف ‘تاو’ الدفاعية المتطورة، والمضادة للدبابات، التي تستعمل على مدرعات ‘برادلي’ الشهيرة، سنة 2024".

وكشف بيان للوزارة، أن “المغرب وأوكرانيا أبرما عقدا لشراء قذائف ‘تاو’ وبطاريات رئيسية متكاملة، مع شركة On-Point Defense Technologies، التي تعتبر المزود الوحيد للجيش الأمريكي في ما يخص تلك القذائف ومدرعات ‘برادلي"، حسب موقع هسبريس المغربي.

ولم تحدد الوثيقة ما إن كانت القوات المسلحة الملكية ستحصل على مدرعات “برادلي”، مكتفية بذكر “وجود صفقة تسليم سنة 2024 لقذائف ‘تاو’ المتطورة، التي تستعمل مؤخرا بكثرة على هاته المدرعة القوية، التي تعتبر من ركائز الجيش الأمريكي، نظرا لمؤهلاتها الكبيرة كالتحمل الكبير لنيران المدفعيات والأسلحة الصغيرة، وتوفير الحماية النارية لقوات المشاة”.

وتعتبر قذائف “تاو” من “أبرز الصواريخ الأمريكية التي تستعمل عن طريق التتبع البصري، والتوجيه السلكي، وتعد بالأساس مضادة للدبابات، كما اشتهرت مؤخرا بقدراتها العالية من خلال إدماجها مع مدرعات ‘برادلي’ الفتاكة، التي تمكن أيضا من الاستخدام ليلا”.

وفي حالة تأكد حصول المغرب على مدرعات “برادلي” انطلاقا من الصفقة سالفة الذكر فإنه، بحسب تقارير متطابقة، “سيشكل بذلك قوة برية جد متطورة للجيش المغربي، الذي يمتلك أيضا بالفعل دبابات ‘أبرامز’ التي تعد فخر الصناعة العسكرية الأمريكية”.