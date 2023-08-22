تقارير: مخاوف من تداعيات التوتر في قبرص على العلاقات التركية المصرية المتعافية حديثا

"للأسف فإن المنظمات الدولية تتبع سياسات إهمال الوجود التركي. وتركيا كانت تريد فقط توسيع الطريق، والقوات التابعة للأمم المتحدة تجاوزت حقوق القبارصة الأتراك".

دفعت دعوة مصر إلى التهدئة واحتواء التوتر على الحدود بين شطرَي جزيرة قبرص، على خلفية حادث الاعتداء على قوات بعثة حفظ السلام الأممية في المنطقة العازلة الجمعة الماضي، جهات مختلفة، إلى التساؤل حول دافع مصر إلى إطلاق تلك الدعوة.

وأشار تقرير في "العربي الجديد" إلى أن مصر امتصت خسائر بشرية في السابق، "خصوصاً في مالي، حيث أسفرت الهجمات ضد قوات حفظ السلام هناك عن مقتل 7 جنود مصريين في عام 2022، وهو ما جعل القاهرة تقرّر سحب مشاركتها (في البعثة)، المؤلفة من أكثر من 460 جندياً مصرياً عادوا إلى البلاد في 2 آب / أغسطس الجاري".

وفي حين ثارت تساؤلات حول ظلال يتركها اعتداء تركيا على قوات حفظ السلام، على مصر طمأن اللواء محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان، خلال حديث مع "الموقع" أن المناوشات حدثت بسبب رغبة تركيا في إنشاء طريق يصل ما بين المنطقة العازلة في كلا شطري الجزيرة المتنازع عليها، والتي تم فصل القوات فيها منذ عام 1974، وإنشاء منطقة عازلة.

وأوضح المستشار أن وزارة الخارجية المصرية أصدرت قرارا بالدعوة لتهدئة الأوضاع، مؤكدا أن التوترات الحالية لن تؤثر على مصر.

في المقابل يقول أستاذ العلوم السياسية المصري عصام عبد الشافي في حديث للعربي الجديد بأنه لا يمكن فصل الموقف المصري من ملف قبرص عن ملف العلاقات المصرية التركية.

واستذكر الخبير الحادثة التي استرعت انتباه وسائل الإعلام حين اعتذر السيسي عن مقابلة اردوغان في تركيا بحجة تواجده في روسيا بينما استقبل الرئيس المصري لاحقا رئيس وزراء اليونان في العلمين فضلا عن خوض القاهرة في "شراكة مع قبرص واليونان تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط في الوقت الذيتم فيه استبعاد تركيا"، ناهيك عن تواتر القمم الثنائية بين مصر وقبرص واليونان أيضا في قمم ثلاثية.

وسلط مدير مركز الدراسات الاستراتيجية للشرق الأوسط "أورسام" أحمد أويصال الضوء على موقف الأمم المتحدة الذي وصفه بالمنحاز لصالح الطرف اليوناني.

أضاف أويصال أنه "للأسف فإن المنظمات الدولية تتبع سياسات إهمال الوجود التركي. وتركيا كانت تريد فقط توسيع الطريق، والقوات التابعة للأمم المتحدة تجاوزت حقوق القبارصة الأتراك". وأشار أويصال إلى أن مصر بدورها "ما تزال تحاول أن تجامل الطرف الأوروبي والغربي واليوناني، وهذا طبعاً، لا يصح مع العلاقات الطويلة والودية بين الشعبين التركي والمصري، والعلاقات التاريخية العميقة والطيبة والمصالح المشتركة بين البلدين".

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عرض على رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، مطلع الشهر الجاري، تصوراً مصرياً لعقد قمة رباعية في القاهرة خلال الفترة المقبلة، تضم مصر واليونان وتركيا وقبرص، وذلك لمناقشة التوترات في شرق المتوسط، وتقريب وجهات النظر بشأن ترسيم الحدود البحرية، وإمكانية انضمام تركيا إلى منتدى غاز شرق المتوسط، على ما أفاد موقع "العربي الجديد"، نقلا عن مصدر دبلوماسي مصري رفيع المستوى.