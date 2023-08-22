وأكد أحمد الطنطاوي في بيان له: "انتظرت الحملة استنفارا من أجهزة الدولة للتحقيق والقبض على المتورطين في هذه الجريمة ومن شارك وسهل لهم اتمامها".

قال المرشح المحتمل في انتخابات الرئاسة المصرية، أحمد الطنطاوي، إن حملته الانتخابية تابعت خلال الأيام الماضية مع جموع الشعب المصري قضية الطائرة التي تم ضبطها في دولة زامبيا قادمة من مصر بعد أن نفذت عملية تهريب كبرى، وطالب من الجهات الرسمية، كشف تفاصيل هذه الجريمة.

وأكد أحمد الطنطاوي في بيان له: "انتظرت الحملة استنفارا من أجهزة الدولة للتحقيق والقبض على المتورطين في هذه الجريمة ومن شارك وسهل لهم اتمامها".

وأشار الطنطاوي، "إلا إننا صدمنا بمحاولاتها التغطية على الجريمة بغياب رسمي عن نشر الحقيقة للشعب المصري ثم الإقدام على استهداف عدد من الصحافيين الأبطال الذي كشفوا تفاصيل وملابسات الجريمة من العاملين في مبادرة “متصدقش”، والذين نثمن عملهم المهني البارع رغم عمليات القمع والتكميم التي تعرضت لها الصحافة خلال العشر سنوات الماضية”.

https://twitter.com/i/web/status/1693612811736248459 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

‏‎وتابع أحمد طنطاوي: "انطلاقا من إيماننا الراسخ بحرية الصحافة التي هي ركن أساسي لا غنى عنه في بناء دولة ديمقراطية حقيقية، وكونها وسيلة أساسية في تدعيم حق الشعب في المعرفة وتداول المعلومات نطالب بالإفراج الفوري عن كل الصحافيين المحبوسين بسبب عملهم الصحافي، وجميع سجناء الرأي والعمل السياسي الذي يكفله الدستور، ونثمن جهود نقيب الصحافيين المصريين خالد البلشي وكل من تدخل لإنهاء جريمة حبس الصحافي كريم أسعد”.

وكان وفد أمني مصري، قام بزيارة العاصمة الزامبية لوساكا منذ مساء الخميس الماضي، من أجل التفاوض بشأن إطلاق سراح المصريين المحتجزين في لوساكا، وكذا الإفراج عن الطائرة.

وكشفت منصة "متصدقش" الإلكترونية، قد أكدت عبر صفحتها في "فيسبوك"، الجمعة الماضي، أنها توصلت إلى أسماء 5 من المصريين الستة الذين احتجزتهم السلطات الزامبية