الجزائر ترفض طلب فرنسا بالتحليق في مجالها الجوي لتنفيذ عملية عسكرية في النيجر وباريس تنفي الطلب

ونفى رئيس هيئة أركان الدفاع في فرنسا فريق أول فرانسوا لوكوانتر، الثلاثاء، أن تكون باريس قد طلبت من الجزائر استخدام مجالها الجوي لتنفيذ عملية عسكرية في النيجر.

أعلن الجيش الفرنسي، اليوم الثلاثاء، أن لم يطلب من الجزائر استخدام مجالها الجوي لتنفيذ هجوم عسكري على النيجر بعدما قالت الإذاعة الجزائرية الرسمية أمس الإثنين، إن "السلطات في البلاد رفضت هذا الطلب لفرنسا".

ونفى رئيس هيئة أركان الدفاع في فرنسا فريق أول فرانسوا لوكوانتر، الثلاثاء، أن تكون باريس قد طلبت من الجزائر استخدام مجالها الجوي لتنفيذ عملية عسكرية في النيجر.

وجاء ذلك بعد أن أكدت الإذاعة، أن "الجزائر تعارض أي تدخل عسكري أجنبي لاستعادة النظام في النيجر بعد انقلاب 26 يوليو/تموز وأنها تفضل اتباع السبل الدبلوماسية".

وأضافت: "الجزائر التي كانت دائما ضد استعمال القوة، لم تستجب للطلب الفرنسي بعبور الأجواء الجوية الجزائرية من أجل الهجوم على النيجر، وردها كان صارما وواضحا".

وقبل الانقلاب في النيجر كان لفرنسا نحو 1500 جندي متمركزين في البلاد. ولم يتضح بعد ما هي العملية العسكرية التي كانت تشير إليها الجزائر، لكن فرنسا لم تقل إنها "ستتدخل عسكريا لإسقاط الانقلاب العسكري".

ومن جهتها، صرحت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) الأسبوع الماضي بأنها اتفقت على يوم لم تكشف عنه لتدخل عسكري محتمل إذا فشلت الجهود الدبلوماسية.