انطلاق قمة مجموعة "بريكس" في جنوب إفريقيا

ولن يحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المستهدف بمذكرة توقيف دولية على خلفية الاشتباه بارتكابه جرائم حرب في أوكرانيا وبالتالي تم إيفاد وزير الخارجية سيرغي لافروف

اجتمع قادة الدول المنضوية في مجموعة "بريكس" في جنوب إفريقيا، اليوم الثلاثاء، فيما تسعى رابطة كبرى الاقتصادات الناشئة لتعزيز حضورها كقوة تواجه الهيمنة الغربية على الشؤون الدولية.

تمثّل بلدان "بريكس" -- البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا -- ربع الاقتصاد العالمي بينما أبدت المزيد من الدول اهتماما بالانضمام إلى التكتل قبيل قمّته التي تستضيفها جوهانسبرغ وتستمر ثلاثة أيام.

تم تعزيز الإجراءات الأمنية في مختلف أنحاء المدينة حيث سيستضيف رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا نظيره الصيني شي جينبينغ ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إلى جانب نحو 50 زعيما آخر.

ولن يحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المستهدف بمذكرة توقيف دولية على خلفية الاشتباه بارتكابه جرائم حرب في أوكرانيا وبالتالي تم إيفاد وزير الخارجية سيرغي لافروف كممثل عنه.

التقى شي، الذي تعد بلاده أقوى عضو في "بريكس" مع رامابوزا قبيل القمة، في إطار ثاني زيارة إلى الخارج يقوم بها هذا العام.

وقال رامابوزا في بريتوريا في مستهل زيارة شي "اليوم كأصدقاء وشركاء في بريكس، نقف معا في هدفنا المشترك وسعينا لعالم أفضل وأكثر إنصافا يطلق العنان لإمكانيات جميع سكان العالم".

وأفاد شي بدوره "اليوم، فيما نقف عند نقطة انطلاق تاريخية جديدة، فإن إرث الصداقة وتعميق التعاون وتعزيز التنسيق هي الطموحات المشتركة للبلدين، كما تمثل المهام الرئيسية التي أوكلها إلينا الزمن".