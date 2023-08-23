وزير الأمن الإسرائيلي يشيد بتأثير الجنرال ميلي على العلاقات الأمريكية الإسرائيلية

وشدد الاجتماع على التحالف القوي بين الولايات المتحدة وإسرائيل، مع التركيز على التعاون الأمني.

التقى وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، أمس الثلاثاء، مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي، في مقر وزارة الأمن في إسرائيل.

وشدد الاجتماع على التحالف القوي بين الولايات المتحدة وإسرائيل، مع التركيز على التعاون الأمني.

وبرفقة رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي الفريق هرتسي هاليفي، رحب الوزير غالانت بحرارة بالجنرال ميلي، معترفًا بالتقاعد الوشيك للجنرال .

وأعرب غالانت خلال هذا اللقاء، عن امتنانه العميق لالتزام ميلي الثابت تجاه دولة إسرائيل والشراكة الثنائية بين البلدين.

Sivan Shachor/GPO Herzi Halevi, Yoav Gallant et Mark Milley

وشدد غالانت على أن "الجنرال مارك ميلي هو أحد أهم الأصدقاء الحقيقيين لدولة إسرائيل، كما أنه شريك في مهمتنا المشتركة لتحقيق الاستقرار والأمن".

وأشار الوزير إلى الجهود التعاونية المبذولة لمواجهة التحديات المشتركة وفي مقدمتها التهديد الإيراني. كما أعرب غالانت عن امتنانه الشخصي لميلي لدوره الفعال في تعزيز أمن دولة إسرائيل.