رئيس الوزراء الإسرائيلي يلتقي بعمدة مدينة نيويورك في إسرائيل

وناقش الجانبان "إمكانيات التعاون غير المحدودة" بين مدينة نيويورك ودولة إسرائيل في مجالات التكنولوجيا والابتكار والسياحة.

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الثلاثاء، مع عمدة مدينة نيويورك إريك آدامز في مكتب الإسرائيلي في القدس.

وناقش الجانبان "إمكانيات التعاون غير المحدودة" بين مدينة نيويورك ودولة إسرائيل في مجالات التكنولوجيا والابتكار والسياحة.

وأعرب رئيس البلدية عن تقديره وحبه للدولة اليهودية ولرئيس الوزراء، فرد عليه نتنياهو قائلا: "أنت صديق عظيم لإسرائيل. أنت تعيش في مدينة هي المركز الفكري والثقافي والمالي للعالم".

بعد اللقاء، حضر نتنياهو وآل آدامز معرض مزارع ألف حول الغذاء والابتكار "FoodTee" في إسرائيل، والذي كان مخصصًا لنقاء البروتينات البديلة.

GPO New York City Mayor Eric Adams meets Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu in Jerusalem, Israel.

تعتبر إسرائيل إحدى الدول الرائدة في العالم في مجال البروتينات البديلة، وتأتي في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث الاستثمار الخاص في هذا القطاع.

وفي المعرض، شاهد نتنياهو وآدامز تقنيات غذائية مبتكرة من شركات إسرائيلية ناشئة، بهدف تعزيز التعاون المثمر بين إسرائيل والولايات المتحدة.