الرئيس الروسي في قمة بريكس : "التخلي عن الدولار كعملة عالمية عملية لا رجعة فيها"

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء الثلاثاء، رسائل للغرب الذي يخوض معه صراعا على أرض أوكرانيا ويفرض على بلاده عقوبات قاسية، وقال إن "التخلي عن الدولار كعملة عالمية عملية لا رجعة فيها".

وأصاف بوتين "نحن نعمل على إيجاد آليات تسوية مالية أفضل، بعيدا عن الآليات الغربية، لأن دول "بريكس" أصبحت تتخفف من ارتباطها بالدولار".

جاء ذلك خلال كلمة عبر الفيديو ألقاها الرئيس الروسي أمام قمة البريكس المنعقدة في جنوب إفريقيا، مؤكدا على أن روسيا "ستظل موردا غذائيا موثوقا لإفريقيا".