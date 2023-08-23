الرئيس الروسي في قمة بريكس : "التخلي عن الدولار كعملة عالمية عملية لا رجعة فيها"

وأصاف بوتين "نحن نعمل على إيجاد آليات تسوية مالية أفضل، بعيدا عن الآليات الغربية، لأن دول "بريكس" أصبحت تتخفف من ارتباطها بالدولار".

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء الثلاثاء، رسائل للغرب الذي يخوض معه صراعا على أرض أوكرانيا ويفرض على بلاده عقوبات قاسية، وقال إن "التخلي عن الدولار كعملة عالمية عملية لا رجعة فيها".

وأصاف بوتين "نحن نعمل على إيجاد آليات تسوية مالية أفضل، بعيدا عن الآليات الغربية، لأن دول "بريكس" أصبحت تتخفف من ارتباطها بالدولار".

جاء ذلك خلال كلمة عبر الفيديو ألقاها الرئيس الروسي أمام قمة البريكس المنعقدة في جنوب إفريقيا، مؤكدا على أن روسيا "ستظل موردا غذائيا موثوقا لإفريقيا".

https://twitter.com/i/web/status/1694107916591046909 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وأضاف بوتين أن دول مجموعة البريكس "تناقش مجموعة كاملة من القضايا المتعلقة بالانتقال إلى العملات الوطنية في جميع مجالات التعاون الاقتصادي بين دولنا الخمس".

وتابع بوتين أن روسيا "تم إعاقتها عمدا عن توريد الحبوب والأسمدة إلى الخارج، وهو ما كان أحد أسباب انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، وفي الوقت نفسه، يتم إلقاء اللوم علينا نفاقا في الأزمة الحالية في السوق العالمية"، حسب قوله.