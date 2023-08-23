الرئيس الصيني يؤكد أن بلاده ترغب في تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المغرب

وقال شي جينبينغ: "يسعدني أن أقدم لكم أصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة احتفالكم بعيد ميلادكم".

تسلم العاهل المغربي الملك محمد السادس، برقية تهنئة من رئيس جمهورية الصين الشعبية، شي جينبينغ، بمناسبة حلول عيد الشباب، وجاء في الرسالة أن "المغرب يشغل مكانة بارزة كشريك مهم للصين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تعود علاقات الصداقة بين الشعبين الصيني والمغربي إلى أعماق التاريخ".

وقال شي جينبينغ: "يسعدني أن أقدم لكم أصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة احتفالكم بعيد ميلادكم".

وأضاف "خلال السنوات الأخيرة، تطورت علاقاتنا إلى مستويات عالية من خلال تعاون مشترك، حيث تم تعزيز الثقة السياسية وتحقيق تقدم ملموس في مختلف المجالات، وبقي التواصل والتنسيق والتعاون الوثيقين بين بلدينا قويين في مواجهة القضايا الإقليمية والدولية".

وشدد الرئيس الصيني على إيلاء اهتمام كبير لتطوير العلاقات بين الصين والمغرب، معبرا عن استعداده لتكثيف الجهود المشتركة مع محمد السادس من أجل تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين، وتعزيز مكونات الشراكة الاستراتيجية بين الصين والمغرب، وإثراء مقومات علاقات الشراكة الاستراتيجية الصينية- المغربية باستمرار على ضوء الذكرى الـ65 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في هذا العام.