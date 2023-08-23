الخارجية التركية تستدعي القائم بالأعمال الدنماركي بسبب حرق القرآن الكريم

بعد إدانتها الأحداث، أكدت الوزارة ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة لوقف الاعتداءات على المصحف الشريف.

قال مصدر في وزارة الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة استدعت مرة أخرى القائم بالأعمال الدنماركي بشأن حوادث حرق القرآن الكريم في الدنمارك.

بعد إدانتها الأحداث، أكدت الوزارة ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة لوقف الاعتداءات على المصحف الشريف.

وكانت الوزارة قد استدعت الإثنين دبلوماسيين دنماركيين وهولنديين للاحتجاج على الحادث.

جاء هذا التحرك في أعقاب محاولات متكررة في الدنمارك والسويد لحرق وإهانة نسخ من القرآن الكريم في الأشهر الأخيرة، مما أثار غضبًا في العالم الإسلامي ومطالبة حكومات دول الشمال بحظر مثل هذه الأعمال.

وقد أدانت تركيا مرارًا مثل هذه الاحتجاجات في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك الاحتجاجات في السويد، التي جازفت إلى حد بعيد بإغضاب أنقرة فيما هي تنتظر موافقته على الانضمام إلى الناتو، تحت ذريعة حرية التعبير.