English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • دولي
  • وزير الأمن غالانت يتوجه الى الولايات المتحدة ليلتقي بغوتيريش وأردان

وزير الأمن غالانت يتوجه الى الولايات المتحدة ليلتقي بغوتيريش وأردان

i24NEWS

دقيقة 1
وزير الأمن يوآف غالانت خلال تواجده في معهد رايخمان وكشفه عن تحويل ايران السفن التجارية الى معسكرات عائمة للإرهاب بمسارات الملاحة البحرية.
Ariel Harmoni, Ministry of Defenseوزير الأمن يوآف غالانت خلال تواجده في معهد رايخمان وكشفه عن تحويل ايران السفن التجارية الى معسكرات عائمة للإرهاب بمسارات الملاحة البحرية.

سيلتقي وزير الأمن خلال زيارته بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وسفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة

يغادر وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت الليلة الأربعاء، متوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية لسلسلة اجتماعات ولقاءات أمنية وسياسية. وسيلتقي وزير الأمن خلال زيارته بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والسفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان.

Ariel Harmoni/Ministry of Defense
Ariel Harmoni/Ministry of Defenseوزير الأمن الاسرائيلي يوآف غالانت

وسيعقد الوزير غالانت إحاطة أمنية لسفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، كما سيزور وفد المشتريات التابع لوزارة الأمن في نيويورك. وسيشارك وزير الأمن خلال زيارته في حفل لجمع التبرعات لصالح جنود الجيش الإسرائيلي النظاميين والاحتياطيين لبرنامج "IMPACT" في منظمة "FIDF".

ومن المتوقع أن يعود غالانت إلى إسرائيل بعد حفل جمع التبرعات دون الاجتماع مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق