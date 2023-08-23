سيلتقي وزير الأمن خلال زيارته بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وسفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة

يغادر وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت الليلة الأربعاء، متوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية لسلسلة اجتماعات ولقاءات أمنية وسياسية. وسيلتقي وزير الأمن خلال زيارته بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والسفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان.

Ariel Harmoni/Ministry of Defense وزير الأمن الاسرائيلي يوآف غالانت

وسيعقد الوزير غالانت إحاطة أمنية لسفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، كما سيزور وفد المشتريات التابع لوزارة الأمن في نيويورك. وسيشارك وزير الأمن خلال زيارته في حفل لجمع التبرعات لصالح جنود الجيش الإسرائيلي النظاميين والاحتياطيين لبرنامج "IMPACT" في منظمة "FIDF".

ومن المتوقع أن يعود غالانت إلى إسرائيل بعد حفل جمع التبرعات دون الاجتماع مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.