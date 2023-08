أكدت وسائل إعلام روسية رسمية، منها قناة "روسيا 24" وموقع "ريدوفكا" العسكري، مقتل يفغيني بريغوجين زعيم مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة، وقائدها ديميتري أوتكين، في حادث تحطم الطارئة الخاصة شمالي موسكو.

This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .