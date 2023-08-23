البيت الأبيض: موت بريغوجين "لن يفاجئ أحداً"

أكدت وسائل إعلام روسية رسمية، منها قناة "روسيا 24" وموقع "ريدوفكا" العسكري، مقتل يفغيني بريغوجين زعيم مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة، وقائدها ديميتري أوتكين، في حادث تحطم الطارئة الخاصة شمالي موسكو.

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ونقل موقع "باراز" الروسي عن ممثل إدارة منطقة زابوريجيا الموالي لروسيا فلاديمير روغوف، ورئيس حركة "نحن معا مع روسيا"، تأكيده مقتل بريغوجين وأوتكين.

وكانت الطائرة الخاصة التي تحطمت في منطقة تفير شمال العاصمة الروسية موسكو في رحلة داخلية، بين موسكو وسان بطرسبورغ.

AFP / Telegram channel @concordgroup_official / AFP رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوين يظهر في 3 مارس 2023 في أوكرانيا.

قالت مسؤولة رفيعة في البيت الأبيض الأربعاء إن احتمال موت قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين في تحطّم طائرة "لن يفاجئ أحدا" نظرا للتباعد بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وجاء في بيان للمتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون "لقد اطّلعنا على التقارير"، مضيفة "في حال تأكد الأمر، لن يفاجئ أحدا". وقالت واتسون إنّ "الحرب الكارثية في أوكرانيا دفعت جيشاً خاصاً للزحف إلى موسكو، والآن، على ما يبدو، إلى هذا" المصير.

وأعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس جو بايدن أحيط علماً بواقعة تحطّم الطائرة الخاصة في شمال غرب موسكو.

وأفادت وكالات الأنباء الروسية مساء الأربعاء، أنّ طائرة ركّاب خاصّة تحطّمت الأربعاء أثناء رحلة داخلية ممّا أسفر عن مقتل كلّ من كان على متنها، وعددهم 10 أشخاص قد يكون أحدهم زعيم مجموعة فاغنر المسلّحة يفغيني بريغوجين لأنّ اسمه كان مدرجاً على قائمة ركّابها.

ونقلت وكالات ريا نوفوستي وتاس وإنترفاكس عن وكالة النقل الجوي الروسية "روسافياتسيا" أنّ اسم بريغوجين ورد على قائمة ركاب هذه الطائرة التي كانت متجهة من موسكو إلى سانت بطرسبرغ حين تحطّمت وقضى كلّ من كان على متنها.

وجاء تحطّم الطائرة بعد شهرين على محاولة الانقلاب التي قادها بريغوجين وزحفت خلالها مجموعة من قوات فاغنر إلى موسكو في آذار/مارس في محاولة لإطاحة القيادة العسكرية للبلاد.