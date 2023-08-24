منظمة البريكس ترحب بانضمام الأرجنتين وإيران والإمارات والسعودية وإثيوبيا ومصر

قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا إن دول البريكس قررت دعوة الأرجنتين وإيران والإمارات والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا ومصر للانضمام إلى المنظمة

أعلنت منظمة دول البريكس الخميس عن قرارها دعوة الأرجنتين وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا ومصر للانضمام إلى المنظمة، على ضوء إظهار رغبتها الانضمام الى هذه الآلية الدولية البديلة التي تسعى إلى كسر الهيمنة الغربية، وفق تعريفها.

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قال رامافوزا أمام القمة: "لقد قررنا دعوة جمهورية الأرجنتين، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية، وجمهورية إيران الإسلامية، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ليصبحوا أعضاء كاملي العضوية في مجموعة البريكس. وأضاف "ستدخل العضوية حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من كانون الثاني/ يناير 2024".

وأشاد رئيس الوزراء الإثيوبي بانضمام بلاده في صفوف البريكس ووصفه بأنه "لحظة عظيمة" للبلاد.

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تقدمت ما يقرب من عشرين دولة بطلب رسمي للانضمام إلى مجموعة البريكس. وانضم نحو 50 رئيس دولة وحكومة إلى زعماء البريكس في جوهانسبرج.

ومن بين الدول الأخرى التي سعت لعضوية الكتلة، ذكرت وسائل الإعلام كوبا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والمغرب. لكن تقارير مغربية قالت الأسبوع الماضي إن الرباط ليست من بين الدول التي تسعى للانضمام إلى المجموعة ولن تحضر القمة التي تستمر ثلاثة أيام في جنوب إفريقيا.

وفي وقت سابق من شهر حزيران/ يونيو، تقدمت إيران أيضًا بطلب لتصبح عضوًا في منظمة شنغهاي للتعاون الإقليمية مع الصين وروسيا ودول آسيا الوسطى. وكثفت طهران جهودها الدبلوماسية في الأشهر الأخيرة سعيا لتخفيف عزلتها الدولية وتعزيز الاقتصاد.