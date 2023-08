منظمة البريكس ترحب بانضمام الأرجنتين وإيران والإمارات والسعودية وإثيوبيا ومصر

أعلنت منظمة دول البريكس الخميس عن قرارها دعوة الأرجنتين وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا ومصر للانضمام إلى المنظمة، على ضوء إظهار رغبتها الانضمام الى هذه الآلية الدولية البديلة التي تسعى إلى كسر الهيمنة الغربية، وفق تعريفها.

