محكمة موسكو تمدد اعتقال الصحافي الأميركي المحتجز منذ مائة يوم ثلاثة أشهر إضافية

كان الصحفي يعمل على إعداد تقرير عن زعيم فاغنر سيئ السمعة، يفغيني بريغوجين، الذي توفي أمس الأربعاء في حادث تحطم طائرة يلفه الكثير من الغموض والسرية

مددت محكمة في موسكو اليوم الخميس الحبس الاحتياطي لمراسل صحيفة وول ستريت جورنال إيفان غيرشكوفيتش لمدة ثلاثة أشهر حتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال متحدث باسم محكمة ليفورتوفسكي في موسكو: "تم تمديد فترة الاحتجاز ثلاثة أشهر... حتى 30 نوفمبر 2023".

وكان الصحفي البالغ من العمر 32 عاما قد اعتقل في مدينة يكاترينبرج الروسية في آذار/مارس الماضي بتهمة التجسس. وكان يعمل على إعداد تقرير عن زعيم فاغنر سيئ السمعة، يفغيني بريغوجين، الذي توفي أمس الأربعاء في حادث تحطم طائرة يلفه الكثير من الغموض والسرية.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن غيرشكوفيتش "محتجز ظلما" وطالبت بالإفراج عنه. لقد أمضى الآن أكثر من 100 يوم خلف القضبان.

وفي وقت سابق من أبريل/نيسان، التقى الرئيس جو بايدن بوالدي غيرشكوفيتش، اللذين هاجرا من الاتحاد السوفييتي عام 1979، ووعدهما بأن "تعمل واشنطن كل يوم لتأمين إطلاق سراحه".