مصادر في الولايات المتحدة: الصاروخ الذي أصاب طائرة بريغوجين انطلق من روسيا

نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه قتل قائد "مجموعة فاغنر" يفغيني بريغوجين الذي قتل الليلة الماضية في حادث تحطم طائرة شمال موسكو. وأضاف: "سننتظر نتائج التحقيق، فالأمر سيستغرق بعض الوقت". بوتين، الذي خرج عن صمته وتحدث عن الحادث بعد حوالي 24 ساعة من وقوعه، أرسل تعازيه إلى عائلة بريغوزين. وقال في تأبينه: "لقد عرفته منذ التسعينيات، لقد كان رجل أعمال موهوباً".

وقال مسؤولون أمريكيون لوكالة أنباء "رويترز" إنهم يعتقدون أن صاروخ أرض جو الذي أصاب الطائرة الخاصة لقائد "مجموعة فاغنر" يفغيني بريغوزين انطلق من روسيا. قُتل بريغوجين الليلة الماضية في حادث تحطم شمال موسكو. وذكرت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن المعلومات أولية ويتم التحقق منها.

لقي يفغيني بريغوجين قائد مرتزقة فاغنر (62)، مصرعه مساء الأربعاء، في حادث تحطم طائرته الخاصة فوق منطقة تفير الروسية، وقُتل معه 9 أشخاص آخرون، في حادثة يلفها الكثير من الغموض والصمت من جانب الكرملين.

وأكدت وسائل إعلام روسية رسمية، منها قناة "روسيا 24" وموقع "ريدوفكا" العسكري، مقتل يفغيني بريغوجين زعيم مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة، وقائدها ديميتري أوتكين.

كُلف إيفان سيبولا من جهاز الإدارة الرئيسية للتحقيقات في القضايا ذات الأهمية الخاصة في روسيا، بتولي التحقيق في قضية تحطم طائرة مؤسس شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين، وفق ما كشفت عنه إحدى القنوات الروسية المعنية بأخبار الحوادث على "تليغرام"، وأكده مصدر مقرب من لجنة التحقيق لصحيفة "إر بي كا" الروسية اليوم الخميس.

وبحسب بيانات وزارة الطوارئ الروسية، فإن عشرة أشخاص، بمن فيهم ثلاثة أفراد طاقم، كانوا موجودين على متن الطائرة.

وعلى أثر تحطم الطائرة، تم رفع قضية جنائية بموجب مادة متعلقة بمخالفة قواعد أمان حركة وتشغيل وسائل النقل الجوي. وأوضح مصدر "إر بي كا" أنه من بين روايات الحادثة، خطأ الطيار وخلل فني وعامل خارجي.