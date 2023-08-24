نتنياهو يتحدث مع رئيس وزراء الهند: "حققتم إنجازًا تاريخيًا"

نتنياهو يهنئ رئيس الوزراء الهندي مودي على إنجاز بلاده الهبوط الناجح لمركبة فضائية في القطب الجنوبي من القمر

اتصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ليهنئ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على إنجاز بلاده الهبوط الناجح لمركبة فضائية في القطب الجنوبي من القمر.

وقال نتنياهو لمودي "أحسنت. لقد حققت إنجازا تاريخيا للهند وللعالم أجمع. أهنئك من أعماق قلبي باسم جميع مواطني إسرائيل".وهنأ رئيس الوزراء الهندي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومواطني إسرائيل بالسنة العبرية الجديدة، ودعا نتنياهو لزيارة بلاده.

وقال مكتب نتنياهو: "اتفق الزعيمان على تعزيز التعاون في القضايا التكنولوجية وفي المقام الأول في مجال الذكاء الاصطناعي".

أصبحت الهند رابع دولة تهبط بنجاح على سطح القمر، الأربعاء، بعدما حطّت مركبة الفضاء غير المأهولة "تشاندرايان-3" على القطب الجنوبي للقمر.

ونقلت القنوات الهندية والدولية عملية الهبوط مباشرةً على الهواء، بينما يشهد البرنامج الفضائي الهندي ازدهارًا ملحوظًا في الوقت الحالي.