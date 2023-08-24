"حياة شخص ليست أهم من حياة شخص آخر"

رفعت عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد، اليوم (الخميس)، جزءا من المقابلة التي كانت الليلة الماضية مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير على القناة 12. وفي المقابلة قال بن غفير إن حقه وحق زوجته وعائلته في الحياة أهم من حق العرب في الحركة في منطقة الضفة الغربية. وانتقدت كلامه وكتبت: "حياة شخص ليست أهم من حياة شخص آخر".

وأشار وزير الأمن القومي في إحدى المقابلات إلى العمليات في الضفة الغربية، وقال إنه يؤيد إعطاء الأسلحة لمن يريد الدفاع عن نفسه. وأضاف أن "وزير الأمن غالانت مخطئ في سياسته في مناطق الضفة الغربية " وقال: "حقي وزوجتي بالتجول في مناطق الضفة الغربية أهم من حق العرب في التنقل. هذا هو الواقع - حقي في الحياة يسبق حق التنقل للفلسطينيين".

قامت عارضة الأزياء المعروفة بنشاطها ضد إسرائيل بنشر "قصة" التي تعرض تصريحات بن غفير على صفحتها في إنستغرام الذي يتابعها ما يقارب الـ60 مليون متابع وقامت بانتقاده.

وأضافت أسفل الفيديو بكلماتها الخاصة: "لا يوجد مكان، في أي وقت، وخاصة في عام 2023، تكون فيه حياة شخص أكثر أهمية من حياة شخص آخر. لا سيما بسبب أصله أو ثقافته أو كراهيته الخالصة". ورغم أن الوزير أشار إلى مسألة حرية التنقل إلا أن حديد اختارت طرحها كحق في الحياة.