نتنياهو يزور تركيا، المغرب والولايات المتحدة ضمن جولة زيارات سياسية خارج إسرائيل

نتنياهو قد لا يلتقي بايدن في الولايات المتحدة إلا على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة

يغادر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم 3 أيلول/سبتمبراسرائيل في إطار زيارة رسمية لقبرص تستغرق يومين، يشارك خلالها في اجتماع ثلاثي لزعماء إسرائيل وقبرص واليونان. وكان من المفترض أن تتم الرحلة في نهاية شهر يوليو، لكنها تم تأجيلها بسبب دخول نتنياهو إلى المستشفى وزرع جهاز تنظيم ضربات القلب في جسده.

وستكون هذه أول رحلة لنتنياهو إلى خارج البلاد بعد 5 أشهر من رحلته إلى لندن نهاية مارس/آذار الماضي، والتي رافقتها مظاهرات عاصفة احتجاجا على مخطط "الإصلاح القضائي" الذي تقوده الحكومة، وستكون الزيارة إلى قبرص بمثابة الطلقة الافتتاحية لتجديد رحلات نتنياهو للزيارات في الخارج. وبعد رأس السنة العبرية مباشرة، سيتوجه نتنياهو أيضا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ومن المتوقع أن يلقي خطابا يوم الخميس، 21 من الشهر القادم.

وعلى الرغم من وصول نتنياهو المقرر إلى الولايات المتحدة الشهر المقبل، إلا أنه لم يتم تحديد موعد للقاء الرئيس جو بايدن بعد. وقال مسؤول أمريكي كبير إنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان مثل هذا الاجتماع سيعقد، وإذا كان الأمر كذلك، فسيتم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أو في البيت الأبيض. ولن يتمكن نتنياهو من البقاء في نيويورك بسبب "يوم الغفران"، لذا فمن المرجح أن يعود إلى إسرائيل في اليوم التالي لخطابه المقرر.

وفي وقت لاحق، من المتوقع أن يتوجه نتنياهو إلى جمهورية التشيك، لحضور اجتماع بين الحكومتين، ومن ثم إلى لقاء مع أردوغان في تركيا، وإلى المغرب بدعوة من الملك، إلى الصين وكذلك إلى مؤتمر المناخ في دبي. ومع ذلك، في الوقت الحالي، يؤجل نتنياهو رحلته إلى هنغاريا، حيث من المقرر أن يعلن رئيس الوزراء فيكتور أوربان عن نقل السفارة الهنغارية إلى القدس.