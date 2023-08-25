تقرير: الصين اقترحت بناء محطة للطاقة النووية في السعودية، وهي تدرس الموضوع الآن

امتلاك السعودية لسلاح نووي مدني هو محور المحادثات بين الرياض وواشنطن، والتي من الممكن أيضًا في إطارها التوصل إلى اتفاق تطبيع بين السعودية وإسرائيل

تدرس المملكة العربية السعودية اقتراح الصين ببناء محطة للطاقة النووية على أراضيها. هذا ما أوردت صحيفة "وول ستريت جورنال". ووفقا للتقرير، تم تقديم الاقتراح من قبل الشركة النووية الوطنية الصينية المملوكة للدولة.

وقال مسؤولون سعوديون مطلعون على الأمر للصحيفة إن الخطة تهدف إلى بناء المحطة في شرق البلاد بالقرب من الحدود مع قطر والإمارات العربية المتحدة. وأفيد مؤخرًا أن احتمال امتلاك المملكة العربية السعودية لسلاح نووي مدني هو محور المحادثات بين الرياض وواشنطن، والتي من الممكن أيضًا في إطارها التوصل إلى اتفاق تطبيع بين السعودية وإسرائيل.

ونفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق الأحد ما يتداول عن موافقة بلاده على تطوير برنامج نووي سعودي. وقال المكتب، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام عبرية، إن إسرائيل لم "توافق على تطوير برنامج نووي في أي من الدول المجاورة لها، خاصة السعودية".

وجاء النفي بعد ساعات قليلة من تصريحات صدرت عن وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر، لوسائل إعلام أميركية، تحدث فيها عن مساعي التطبيع مع الرياض. وألمح دريمر إلى أن “إسرائيل لن تعارض بالضرورة تطوير السعودية برنامجا نوويا مدنيا، وذلك مقابل تطبيع العلاقات، ضمن صفقة أمنية عسكرية بين السعودية والولايات المتحدة”.