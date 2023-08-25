رئيس سيراليون يبلغ إسرائيل نيته إقامة سفارة لبلاده في القدس

حاليا، لا توجد للدولة الواقعة في غرب إفريقيا ببعثة دبلوماسية في إسرائيل

تحدث رئيس جمهورية سيراليون جوليوس مادا ووني بيو هاتفيا مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، وقال إن حكومته تعتزم إنشاء سفارة في القدس.

Photo by Avshalom Sassoni/FLASH90 وزير الخارجية الإسرائيلي ، إيلي كوهين

وأقامت الدولتان علاقات رسمية في عام 1961 عندما حصلت سيراليون على استقلالها. ومع ذلك، فإن الدولة الواقعة في غرب إفريقيا لا تحتفظ ببعثة دبلوماسية في إسرائيل. كما أن إسرائيل ليس لديها سفارة في العاصمة فريتاون. وما يمثلها هو سفارتها في السنغال.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن وزير الخارجية كوهين أن الأوروغواي ستفتتح مكتبا دبلوماسيا جديدا في القدس، بعد لقائه برئيس الدولة ووزير خارجيتها. ويأتي ذلك بعد وقت قصير من إعلان باراغواي أنها ستعيد سفارتها إلى القدس.