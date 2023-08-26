الدنمارك تعلن عن نيتها في تقديم مشروع قانون يهدف إلى منع حرق القرآن الكريم

وأضاف بيتر هاميلغارد، في تصريحات له، أن هذا الإجراء "سيشمل عمليات التدنيس والحرق وأي أعمال تجاوز تتعرض لها هذه الكتب الدينية"

أكدت صحيفة "إكسترا بلاديت"، أن الدنمارك أعلنت عن نيتها في تقديم مشروع قانون جديد يهدف إلى منع تدنيس القرآن الكريم "بشكل علني"، وذلك بعد تكرار حوادث الإساءة إلى المصحف من قبل يمينيين متطرفين.

وقال وزير العدل الدنماركي، بيتر هاميلغارد، أمس الجمعة، إن "هذا المشروع القانوني يهدف إلى منع المعاملات غير اللائقة والتجاوزات تجاه الأشياء ذات الأهمية الدينية الكبيرة، ومن بينها القرآن الكريم، وذلك في الأماكن العامة".

وأضاف بيتر هاميلغارد، في تصريحات له، أن هذا الإجراء "سيشمل عمليات التدنيس والحرق وأي أعمال تجاوز تتعرض لها هذه الكتب الدينية"، مشددا على أنه "وفقاً للمشروع القانوني، ستتم معاقبة أي شخص يحرق الكتب الدينية بعقوبة السجن لمدة تصل إلى عامين".

وتابع الوزير، أن "هذا الإجراء يأتي استناداً إلى الاعتبارات الثقافية والدينية، ويهدف إلى حماية القيم الدينية والثقافية للمجتمع".

وكانت أن مجموعة دنماركية يمينية متطرفة ومناهضة للإسلام تطلق على نفسها (الوطنيون الدنماركيون)، قامت بإحراق نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة العراقية بالعاصمة كوبنهاغن.

وفي أكثر من مناسبة أقدم راسموس بالودان، وهو متطرف سويدي – دنماركي، على حرق نسخة من القرآن أمام جامع في العاصمة الدنماركية، ما أثار ردود فعل عربية وإسلامية غاضبة رسمياً وشعبياً.