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تقرير : الرئيس المصرى يلتقي البرهان في أول زيارة خارجية له

i24NEWS

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رئيس المجلس السيادي المؤقت في السودان: عبد الفتاح البرهان
ASHRAF SHAZLY / AFPرئيس المجلس السيادي المؤقت في السودان: عبد الفتاح البرهان

وأضاف الدبلوماسي المصري، نفسه، أن البرهان سيُستقبَل في مطار العلمين بمراسم رسمية، وفقاً للبروتوكول المعمول به في استقبال قادة ورؤساء الدول،

أكد مصدر دبلوماسي مصري، أن رئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، يصل إلى مدينة العلمين الجديدة، اليوم السبت، للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مضيفا أنه "سيتوجه إلى المملكة العربية السعودية مباشرة من العلمين الجديدة عقب انتهاء محادثاته مع السيسي".

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وأضاف الدبلوماسي المصري، نفسه، أن البرهان سيُستقبَل في مطار العلمين بمراسم رسمية، وفقاً للبروتوكول المعمول به في استقبال قادة ورؤساء الدول، حيث سيكون في استقباله بالمطار الرئيس المصري.

وأوضح الدبلوماسي المصري أن البرهان، من المقرر أن يتوجه إلى الإمارات عقب زيارة السعودية.

وبحسب الدبلوماسي المصري، الذي تحدث لـ"العربي الجديد"، فإن القاهرة استطاعت أخيراً فرض نفسها كطرف فاعل في الأزمة السودانية رغم محاولات التجاهل، سواء من الأطراف الغربية والإدارة الأميركية، وكذلك من بعض الأطراف العربية في بادئ الأمر.

وتعد هذه أول زيارة خارجية له منذ اندلاع المواجهات بين قوات الجيش النظامي وقوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو الشهير بحميدتي، منتصف إبريل/نيسان الماضي.

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