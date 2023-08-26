هل سيحضر بوتين جنازة بريغوجين؟

وقال المتحدث باسم الكرملين، إنه "لا توجد مواعيد رسمية حتى اللحظة بخصوص إقامة جنازة يفغيني بريغوجين"

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أنه من غير المعروف بعد فيما لو كان الرئيس بوتين سيحضر جنازة بريغوجين، مذكرا بالفترة التي تستغرقها الإجراءات المتعلقة بالتحقيقات في الحادثة.

وقال المتحدث باسم الكرملين، إنه "لا توجد مواعيد رسمية حتى اللحظة بخصوص إقامة جنازة يفغيني بريغوجين"، وأضاف "لا نعلم، مثلكم، كم ستستغرق الفحوصات الضرورية والإجراءات اللازمة المتعلقة بالتحقيق. ولذلك الآن، حيث لا يوجد مواعيد للجنازة وما إلى ذلك، فمن المستحيل الحديث عن هذا على الإطلاق الآن".

وأضاف المتحدث: “في الوقت الحالي لدى الرئيس الروسي جدول عمل مزدحم للغاية”.

وكان قد لقي يفغيني بريغوجين قائد مرتزقة فاغنر (62)، مصرعه مساء اليوم الأربعاء، في حادث تحطم طائرته الخاصة فوق منطقة تفير الروسية، وقُتل معه 9 أشخاص آخرون، في حادثة يلفها الكثير من الغموض وصمت مطبق من جانب الكرملين.

نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه قتل قائد "مجموعة فاغنر" يفغيني بريغوجين الذي قتل في حادث تحطم طائرة شمال موسكو. وأضاف: "سننتظر نتائج التحقيق، فالأمر سيستغرق بعض الوقت".

وأعلنت لجنة التحقيق الروسية على تطبيق"تليغرام"، مساء أمس الجمعة، العثور على جثث الضحايا العشر الذين قتلوا في تحطم الطائرة التي كانت تقل قائد مجموعة فاغنر، يفغيني بريغوجين، إضافةً إلى الصندوقين الأسودين للطائرة التي تحطمت