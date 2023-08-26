مشاة البحرية الأمريكية تشتري منظومة دفاعية وصواريخ إسرائيلية بمئات ملايين الدولارات

الصفقة مع المارينز تعتبر الانجاز الثاني للشركة الأمنية الإسرائيلية رفائيل بعد صفقة عملاقة ابرمت مع ألمانيا

أعلنت قوات المشاة البحرية الأمريكية-المازينز الليلة (السبت-الجمعة) عن نيتها شراء ثلاثة بطاريات لمنطومة القبة الحديدية الإسرائيلية بنسختها الأمريكية، في صفقة يمكن أن تبلغ قيمتها مئات ملايين الدولارات الأمريكية، ويعتبر هذا الانجاز التجاري الثاني لشركة "رفائيل" الإسرائيلية التي تنتج هذه المنظومة الدفاعية بعد صفقة مع ألمانيا نالت الموافقة الأمريكية ببيع منظومة "سهم 3" بمبلغ 3.5 مليار دولار.

وذكر موقع "والا" أنه وفقا لبيان صادر عن الإدارة الأمريكية ستشمل الصفقة 2000 صاروخ تامير ، و44 منصة إطلاق الى جاتب أنظمة سيطرة وقيادة، العقد سيتم توقيعه مباشرة مع شركة رايثيون، المنتجة لصواريخ باتريوت، وشريكتها رفائيل المنتجة لمنظومتي القبة الحديدية ومقلاع داوود. جزء كبير من الانتاج سيتم في الولايات المتحدة وليس بمنشآت رفائيل في إسرائيل، وذلك بصورة مختلفة عن منظومة القبة الحديدية التي يديرها سلاح الجو الإسرائيلي، المنظومة الأمريكية سيتم تجهيزها مع رادار أمريكي وليس برادار إسرائيلي من انتاج الصناعات الجوية.

وتعتبر هذه الصفقة الثانية المرتبطة بالقبة الحديدية والموقعه مع الأمريكيين، حيث اشترى الجيش الأمريكي عام 2019 بطاريتين من انتاج إسرائيلي، بقيمة 340 مليون دولار. الصفقة الجديدة تنبع من حاجة عملياتية حقيقية لقوات مشاة البحرية الأمريكية للمنظومة بهدف الدفاع عن قواتها من صواريخ كروز، وطائرات بدون طيار، صواريخ وقذائف مدفعية.

وذكر موقع "والا" أنه وفقا لبيان صادر عن الإدارة الأمريكية ستشمل الصفقة 2000 صاروخ تامير ، و44 منصة إطلاق الى جاتب أنظمة سيطرة وقيادة، العقد سيتم توقيعه مباشرة مع شركة رايثيون، المنتجة لصواريخ باتريوت، وشريكتها رفائيل المنتجة لمنظومتي القبة الحديدية ومقلاع داوود. جزء كبير من الانتاج سيتم في الولايات المتحدة وليس بمنشآت رفائيل في إسرائيل، وذلك بصورة مختلفة عن منظومة القبة الحديدية التي يديرها سلاح الجو الإسرائيلي، المنظومة الأمريكية سيتم تجهيزها مع رادار أمريكي وليس برادار إسرائيلي من انتاج الصناعات الجوية.

وتعتبر هذه الصفقة الثانية المرتبطة بالقبة الحديدية والموقعه مع الأمريكيين، حيث اشترى الجيش الأمريكي عام 2019 بطاريتين من انتاج إسرائيلي، بقيمة 340 مليون دولار. الصفقة الجديدة تنبع من حاجة عملياتية حقيقية لقوات مشاة البحرية الأمريكية للمنظومة بهدف الدفاع عن قواتها من صواريخ كروز، وطائرات بدون طيار، صواريخ وقذائف مدفعية.

يشار الى أن قوات المارينز أجرت جولتين من التجارب والتي اثارت اعجاب الأمريكيين بقدرتها على اعتراض صواريخ كروز وأهداف أخرى، المنظومة MRIC التي اشتراها المارينز لديها جهاز رادار وأنظمة تحكم أمريكية، وهو أمر ساهم بتمرير صفقة شراء المنظومة التي تعتمد على الصواريخ الاعتراضية الإسرائيلية.

ويشار إلى أن منظومة القبة الحديدية طورتها شركة رفائيل ووزارة الأمن الإسرائيلي لحماية القواعد العسكرية والبلدات الإسرائيلية من الهجمات الصاروخية بعد إطلاق القذائف من قطاع غزة.