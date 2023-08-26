تقرير: وفد روسي زار ليبيا وتكهنات حول مستقبل فاغنر في إفريقيا

وأضاف بيان وزارة الدفاع الروسية، أن الزيارة تهدف لمناقشة "آفاق التعاون في مجال مكافحة التطرف الدولي، بالإضافة إلى قضايا العمل المشترك الأخرى".

قام وفد عسكري روسي بزيارة مدينة بنغازي الليبية، هذا الأسبوع، من أجل لقاء "الجيش الوطني الليبي" أو "قوات شرق ليبيا"، الذي تدعمه مجموعة "فاغنر" بقيادة يفغيني بريغوجين منذ عدة سنوات.

وترأس الوفد الروسي إلى ليبيا نائب وزير الدفاع يونس بك يفكوروف، بحسب وزارة الدفاع الروسية، حيث التقي بخليفة حفتر، قائد قوات ما يُعرف بـ"الجيش الوطني الليبي"

وأضاف بيان وزارة الدفاع الروسية، أن الزيارة تهدف لمناقشة "آفاق التعاون في مجال مكافحة التطوف الدولي، بالإضافة إلى قضايا العمل المشترك الأخرى".

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول ليبي مطلع على الاجتماع قوله إن "يفكوروف أبلغ حفتر أن قوات فاغنر في شرق ليبيا ستتبع قائدا جديدا"

وقال المتحدث باسم "الجيش الوطني الليبي"، أحمد المسماري على فيسبوك إن يفكوروف عقد اجتماعات "فنية" مع الجيش الوطني الليبي، واستعرض احتياجات "الصيانة" للأسلحة والمعدات الروسية التي اعتبرها الجيش الوطني الليبي بأنها "العمود الفقري" لقوة شرق ليبيا.

ونفت روسيا في السابق تواجد قوات عسكرية رسمية لها في ليبيا. وتفيد تقارير بأن مرتزقة فاغنر متواجدة في البلاد، ودعمت حملة حفتر العسكرية في 2019-2020، ضد الحكومة التي تتخذ من العاصمة الليبية، طرابلس مقرا لها.