8 آلاف مقاتل من 34 دولة يشاركون في "النجم الساطع" في مناورة للجيش المصري

مصر تحتضن مناورات "النجم الساطع" بمشاركة 34 دولة

أعلن الجيش المصري اليوم السبت مشاركة 34 دولة و8 آلاف مقاتل في مناورات "النجم الساطع" التي تُجرى على أرض مصر في الفترة بين نهاية أغسطس/آب الجاري و14 أيلول/سبتمبر المقبل.

ونشر متحدث الجيش المصري العقيد غريب عبدالحافظ عبر حسابه الموثق على فيسبوك فيديو يكشف عن أهداف التدريب المشترك.

كما تضمن مقطع الفيديو لقطات متلفزة لتوافد عناصر عسكرية للمشاركة في المناورات. وأفاد بأن المناورات "تدريب عالمي وأهم وأكبر التدريبات المشتركة في الشرق الأوسط".

و"النجم الساطع" من أكبر المناورات المتعددة الجنسيات في العالم، وتقام بمصر، وتشمل تدريبات بحرية وبرية وجوية وقوات خاصة.

وبدأت هذه المناورات للمرة الأولى في أكتوبر/ تشرين الأول 1980، بعد توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في 1979، واستؤنفت عام 1981، ثم أصبحت تجرى في الخريف كل عامين.

وفي 2018، استضافت مصر فاعليات "النجم الساطع" بمشاركة 9 دول، أبرزها الولايات المتحدة وبريطانيا، و16 دولة أخرى بصفة مراقب، بينها باكستان والهند، وبمشاركة 21 دولة في 2021، وذلك إثر تعطلها في 2020 جراء تفشي جائحة كورونا.