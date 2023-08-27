الكشف عن اجتماع بين وزير الخارجية الإسرائيلي مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش

كشف النقاب مساء اليوم عن اجتماع بين وزير الخارجية الإسرائيلي ايلي كوهين مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش في ايطاليا، هذا هو الاجتماع الأول بين وزير خارجية إسرائيلي مع نظيره الليبي، بهدف دراسة امكانيات للتعاون وبناء علاقات بين البلدين والحفاظ على التراث اليهودي الليبي.

وقال كوهين وفقا للبيان الصادر عن وزارته بان "الاجتماع التاريخي مع وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش، هو خطوة أولى بالعلاقات بين إسرائيل وليبيا" وأضاف :" حجم ليبيا وموقعها الاستراتيجي يمنح العلاقات معها أهمية عظيمة وامكانيات هائلة لدولة إسرائيل"

وتابع كوهين:"تحدثت مع وزيرة الخارجية حول الامكانيات الكبيرة للبلدين من العلاقات بينهما، وأيضا أهمية الحفاظ على تراث يهود ليبيا والذي يشمل ترميم كنس ومقابر يهودية في البلاد".

وأعرب كوهين عن شكره لوزير الخارجية الايطالي انطونيو تاياني على استضافته الاجتماع في روما، وإضاف بأن وزارته "تعمل أمام مجموعة من الدول في الشرق الأوسط، افريقيا وآسيا بهدف توسيع دائرة السلام واالتطبيع مع إسرائيل"

واجتمع الوزير كوهين الأسبوع الماضي في روما مع وزيرة الخارجية في حكومة الوفاق الليبية نجلاء المنقوش، وناقش الجانبين العلاقات بين الشعبين، تراث يهود ليبيا وامكانيات التعاون وتقديم مساعدات إسرائيلية في قضايا إنسانية، زراعية وموضوع المياه وغيرها .