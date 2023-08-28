طرابلس تؤكد أن اجتماع وزيرة الخارجية مع نظيرها الإسرائيلي كان "غير رسمي" والمنقوش تفر من البلاد

توالت الردود على الحكومة الليبية عقب الكشف عن اللقاء المثير للجدل ما دفع وزارة الخارجية الى التأكيد بأن لقاء روما بين المنقوش وكوهين كا ن "لقاء عارضا غير رسمي"

قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة فجر الإثنين وقف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل احتياطيا وإحالتها للتحقيق عقب نشر أخبار عن لقائها وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين الأسبوع الفائت في روما.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية إن "رئيس الوزراء أوقف وزيرة الخارجية عن العمل احتياطيا وأحالها للتحقيق".

وأفادت أنباء في قت مبكر من صباح اليوم الاثنين أن المنقوش غادرت ليبيا بطائرة خاصة الى تركيا بعد تلقيها نبأ وقف عملها على ما أفادت صحيفة الشرق الأوسط.

ووفق النشر في العربية فقد كلف الدبيبة وزير الشباب فتح الله عبد اللطيف بتسيير العمل بوزارة الخارجية. فيما تم تم وضع المنقوش على قائمة الممنوعين من السفر.

وكانت الردود المنددة والغاضبة من جهات داخلية قد توالت على الحكومة الليبية عقب الكشف عن اللقاء المثير للجدل محليا ما دفع وزارة الخارجية الى التأكيد في بيان بأن لقاء روما بين المنقوش وكوهين كا ن "لقاء عارضا غير رسمي وغير معد مسبقا أثناء لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي".

وتابع البيان "لم يتضمن (اللقاء) أي مباحثات أو اتفاقات أو مشاورات بل أكدت فيه الوزيرة ثوابلت ليبيا تجاه القضية الفلسطينية بشكل جلي وغير قابل للتأويل واللبس".

ودان المجلس الأعلى للدولة في ليبيا مساء الأحد لقاء ويرة الخارجية في حكومة الوحدة الوكنية بنظيرها الإسرائيلي بوضفها خطوة مخالفة لقواعد مقاطعة إسرائيل" وطالب بمحاسبة المعنيين وضمان عدم تكرار الأمر. كما دعا المجلس إلى "اتخاذ ما يلزم من إجراءات وعلى نحو عاجل إزاء محاسبة المعنيين بما يكفل عدم ترتب أي نتائج على ذلك اللقاء وبما يحول دون تكراره".

ولفت البيان إلى ان القضية الفلسطينية هي القضية الأم الت يتوحد كل الأطياف والأطراف الليبية مهما كانت اختلافاتهم وتوجهاتهم وستبقة كذلك".

على المستوى الشعبي خرج متظاهرون الى الشوارع واقتحموا مقر وزارة الخارجية فيما أغلق آخرون الطرق في منطقتي سوق الجمعة و11 يونيو في احتجاجات بالعاصمة الليبية طرابلس رفضا للتطبيع وفق العربية.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي قد كشف أمس عن لقائه الاستثنائي مع نجلاء المنقوش معلقا آمالا على كسر الجمود في العلاقات والتقدم نحو انعطافة تقود نحو الانفتاح والتطبيع.