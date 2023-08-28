وأشارت وزارة الخارجية الإسرائيلية في فبراير/شباط الماضي إلى أن بابوا غينيا الجديدة ستفتتح أول سفارة لها في البلاد في وقت ما خلال هذا العام.

كشف متحدث باسم مكتب رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة، اليوم الاثنين، أن بلاده ستفتتح سفارة في القدس الأسبوع القادم خلال زيارة رئيس الوزراء جيمس مارابي لإسرائيل.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، منها القناة 14 وصحيفة تايمز أوف إسرائيل، أن "افتتاح السفارة سيتم في الخامس من سبتمبر/أيلول المقبل".

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد أكدت في فبراير/شباط الماضي أن "بابوا غينيا الجديدة ستفتتح أول سفارة لها في البلاد في وقت ما خلال هذا العام"

يذكر أن الغالبية العظمى من الدول التي لها وجود دبلوماسي رسمي في إسرائيل تستقر بعثاتها الدبلوماسية في تل أبيب، باستثناء الولايات المتحدة وكوسوفو وغواتيمالا وهندوراس التي نقلت سفاراتها إلى القدس.

ومن جانب آخر، كان قد تحدث رئيس جمهورية سيراليون جوليوس مادا ووني بيو هاتفيا مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، وقال إن حكومته تعتزم إنشاء سفارة في القدس.