English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • دولي
  • سفينة حربية روسية من أسطول البحر الأسود ترسو بميناء الجزائر

سفينة حربية روسية من أسطول البحر الأسود ترسو بميناء الجزائر

i24NEWS

دقيقة 1
تقوم سفينة عسكرية تركية برفقة زوارق خفر السواحل بدورية في المنطقة الواقعة بين جزيرة ليسبوس وسفينة خفر السواحل التركية لمنع قوارب اللاجئين من الوصول إلى الساحل اليوناني، 6 مارس 2020.
LOUISA GOULIAMAKI / AFPتقوم سفينة عسكرية تركية برفقة زوارق خفر السواحل بدورية في المنطقة الواقعة بين جزيرة ليسبوس وسفينة خفر السواحل التركية لمنع قوارب اللاجئين من الوصول إلى الساحل اليوناني، 6 مارس 2020.

وأوضح أنه "على هامش هذا التوقف سيتم تسطير عدة نشاطات ثقافية ورياضية لفائدة طاقم السفينة".

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، إن الفرقاطة الروسية "ميركوري 734" التابعة لأسطول البحر الأسود، رست أمس الأحد، في الجزائر في إطار تجسيد برنامج التعاون العسكري الثنائي بين البلدين.

Video poster

وأفادت الوزارة في بيانها بأن توقف الفرقاطة الروسية "ميركوري 734" (Меркурий)، سيستمر إلى غاية يوم 29 آب/أغسطس الجاري.

وأوضح البيان الذي نشرته في صفحتها على فيسبوك. أنه "على هامش هذا التوقف سيتم تسطير عدة نشاطات ثقافية ورياضية لفائدة طاقم السفينة".

كما أشارت الدفاع الجزائرية، إلى أن قائد السفينة قام بزيارة العميد قائد الواجهة البحرية الجزائرية الوسطى بالنيابة، التابعة للناحية العسكرية الأولى.

ونهاية يوليو/ تموز الماضي، زار رئيس أركان الجيش الجزائري، السعيد شنقريحة، موسكو، بدعوة من سيرغي شويغو، وزير الدفاع الروسي.

ومنتصف يونيو/ حزيران الماضي، أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، زيارة عمل رسمية إلى روسيا توجت بـ "إعلان الشراكة الاستراتيجية المعمقة" بين البلدين.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق