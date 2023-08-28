سفينة حربية روسية من أسطول البحر الأسود ترسو بميناء الجزائر

وأوضح أنه "على هامش هذا التوقف سيتم تسطير عدة نشاطات ثقافية ورياضية لفائدة طاقم السفينة".

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، إن الفرقاطة الروسية "ميركوري 734" التابعة لأسطول البحر الأسود، رست أمس الأحد، في الجزائر في إطار تجسيد برنامج التعاون العسكري الثنائي بين البلدين.

وأفادت الوزارة في بيانها بأن توقف الفرقاطة الروسية "ميركوري 734" (Меркурий)، سيستمر إلى غاية يوم 29 آب/أغسطس الجاري.

وأوضح البيان الذي نشرته في صفحتها على فيسبوك. أنه "على هامش هذا التوقف سيتم تسطير عدة نشاطات ثقافية ورياضية لفائدة طاقم السفينة".

كما أشارت الدفاع الجزائرية، إلى أن قائد السفينة قام بزيارة العميد قائد الواجهة البحرية الجزائرية الوسطى بالنيابة، التابعة للناحية العسكرية الأولى.

ونهاية يوليو/ تموز الماضي، زار رئيس أركان الجيش الجزائري، السعيد شنقريحة، موسكو، بدعوة من سيرغي شويغو، وزير الدفاع الروسي.

ومنتصف يونيو/ حزيران الماضي، أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، زيارة عمل رسمية إلى روسيا توجت بـ "إعلان الشراكة الاستراتيجية المعمقة" بين البلدين.